https://ria.ru/20220606/golikova-1793519490.html

Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов

Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов - РИА Новости, 06.06.2022

Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов

После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:25

2022-06-06T16:25

2022-06-06T17:34

общество

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

татьяна голикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730010154_0:120:3292:1972_1920x0_80_0_0_d2a93ffcd148b21e87f83b75eaa26448.jpg

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме. Ее процитировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", — заявила вице-премьер.Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования находится на стадии обсуждения. Объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20220511/pravitelstvo-1787918086.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

общество, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, татьяна голикова, россия