16:25 06.06.2022 (обновлено: 17:34 06.06.2022)
Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов
Голикова сообщила о передаче зданий ПФР под соцобъекты после объединения фондов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме. Ее процитировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", — заявила вице-премьер.
Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования находится на стадии обсуждения. Объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.