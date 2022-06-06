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Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов - РИА Новости, 06.06.2022
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Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов
Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов - РИА Новости, 06.06.2022
Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов
После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:25
2022-06-06T17:34
общество
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме. Ее процитировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале."Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", — заявила вице-премьер.Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования находится на стадии обсуждения. Объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.
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общество, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, татьяна голикова, россия
16:25 06.06.2022 (обновлено: 17:34 06.06.2022)
 
Голикова рассказала, что будет с "дворцами" ПФР после объединения фондов

Голикова сообщила о передаче зданий ПФР под соцобъекты после объединения фондов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования освободившиеся здания переоборудуют под стационары или бюро медико-социальной экспертизы, рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании фракции "Единой России" в Госдуме. Ее процитировал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", — заявила вице-премьер.
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Как отмечал премьер-министр Михаил Мишустин, законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования находится на стадии обсуждения. Объединение функций двух фондов упростит и ускорит получение соцвыплат. Срок его готовности к работе — 1 января 2023 года.
 
ОбществоМихаил МишустинПенсионный фонд РФТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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