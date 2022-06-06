https://ria.ru/20220606/gaz-1793575446.html

Цены на газ в Европе опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 06.06.2022

Цены на газ в Европе опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:00

2022-06-06T19:00

2022-06-06T19:00

природный газ

цены

европа

в мире

экономика

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около 940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали. Однако примерно после 18.00 мск цены перешли в минус и в 18.32 мск достигли ценового минимума в 894,5 доллара. Это на 2,7% ниже расчётной цены пятницы — 919,4 доллара.Котировки в последний раз опускались ниже 900 долларов больше трёх месяцев назад — 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до 885,2 доллара.В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована 23 мая - 921,5 доллара за тысячу кубометров (-11,3% к 23 февраля).

https://ria.ru/20220605/gaz-1793231987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, цены, европа, в мире, экономика