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Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
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Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО
Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО
Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер призвал власти Финляндии и Швеции сохранить... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:29
2022-06-06T14:29
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
финляндия
швеция
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер призвал власти Финляндии и Швеции сохранить внеблоковый статус стран.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс."Я против вхождения Швеции и Финляндии в НАТО и рекомендовал бы этим странам придерживаться нейтрального статуса, которого они придерживались ранее", - сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, придерживаясь нейтральной позиции, страны могли бы поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и Евросоюзом."Не нужно быть политическим аналитиком, чтобы понимать, что если эти страны войдут в НАТО, то России придется отреагировать. Все это понимают и знают, и очевидно, что России придется принимать меры", - подчеркнул Вебер.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220606/ugroza-1793447960.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, финляндия, швеция, нато, норвегия
14:29 06.06.2022
 
Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО

Норвежский политик Вебер призвал Финляндию и Швецию сохранить внеблоковый статус стран

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер призвал власти Финляндии и Швеции сохранить внеблоковый статус стран.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 13:19
Россия не представляет угрозы для Финляндии и Швеции, заявил Песков
"Я против вхождения Швеции и Финляндии в НАТО и рекомендовал бы этим странам придерживаться нейтрального статуса, которого они придерживались ранее", - сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, придерживаясь нейтральной позиции, страны могли бы поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и Евросоюзом.
"Не нужно быть политическим аналитиком, чтобы понимать, что если эти страны войдут в НАТО, то России придется отреагировать. Все это понимают и знают, и очевидно, что России придется принимать меры", - подчеркнул Вебер.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Морская нефтеперерабатывающая платформа Приразломная - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 08:00
Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияФинляндияШвецияНАТОНорвегия
 
 
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