https://ria.ru/20220606/finlyandiya-1793473774.html

Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО

Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022

Норвежский политик призвал Финляндию и Швецию не вступать в НАТО

Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер призвал власти Финляндии и Швеции сохранить... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:29

2022-06-06T14:29

2022-06-06T14:29

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

финляндия

швеция

нато

норвегия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня – РИА Новости. Руководитель общественной организации "Народные дипломаты Норвегии", норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер призвал власти Финляндии и Швеции сохранить внеблоковый статус стран.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс."Я против вхождения Швеции и Финляндии в НАТО и рекомендовал бы этим странам придерживаться нейтрального статуса, которого они придерживались ранее", - сказал Вебер журналистам в крымском пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, придерживаясь нейтральной позиции, страны могли бы поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и Евросоюзом."Не нужно быть политическим аналитиком, чтобы понимать, что если эти страны войдут в НАТО, то России придется отреагировать. Все это понимают и знают, и очевидно, что России придется принимать меры", - подчеркнул Вебер.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220606/ugroza-1793447960.html

https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html

россия

финляндия

швеция

норвегия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, финляндия, швеция, нато, норвегия