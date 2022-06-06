https://ria.ru/20220606/energoapokalipsis-1793352963.html

Великую угольную и газовую державу накрыл энергоапокалипсис

Великую угольную и газовую державу накрыл энергоапокалипсис - РИА Новости, 06.06.2022

Великую угольную и газовую державу накрыл энергоапокалипсис

Мир продолжает яростно лихорадить. Из Австралии приходят удивительные для посторонних и не самые приятные для местных жителей новости. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T10:12

австралия

новый южный уэльс

квинсленд

экономика

авторы

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Мир продолжает яростно лихорадить. Из Австралии приходят удивительные для посторонних и не самые приятные для местных жителей новости.Из-за внезапного июньского похолодания в стране случился крупномасштабный энергетический кризис. Судите сами.Власти штатов Виктория, Южная Австралия и Тасмания предупредили население, что на местах ожидаются веерные отключения света и нехватка природного газа как для бытовых, так и для промышленных нужд. В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд голубое топливо поставляться будет, но с задержками.Ситуация настолько серьезная, что местные компании-операторы, которым вторит глава национального казначейства Джим Чалмерс (Jim Chalmers), описывают все происходящее не иначе как энергетический апокалипсис. Ничуть не менее тоскливую характеристику дает и глава крупнейшей австралийской газодобывающей компании Woodside Мег О’Нил — он убежден, что Австралия погружается в худший энергетический кризис, который не знала с семидесятых годов прошлого века.Стоит отметить, что во всем мире социальную атмосферу в обществе формируют представители власти, а специалистам отдельных отраслей оставляют в лучшем случае колонки в профильных журналах, которые до широкого читателя обычно не доходят. Сам факт того, что на другом конце планеты хедлайнерами новостей выступают не чиновники и не селебрити, а представители газовой и угольной промышленности, говорит о масштабах проблемы.Все приведенные выше эмоциональные эпитеты совершенно заслуженны.С начала года средняя оптовая цена на электроэнергию как результат галопирующих цен на природный газ, выросла на 140 процентов. Еще раз подчеркнем: речь идет именно об оптовой торговле, то есть для конечных потребителей цена за киловатт-час с учетом торговых наценок будет еще выше.Австралия многие годы гордилась одними из самых низких цен на энергоносители, что было вполне логично, если вспомнить, что страна является мировым лидером по добыче и производству углеводородов. Еще в начале года один гигаджоуль энергии, произведенной на базе природного газа, стоил всего три доллара, а уже на прошлой неделе его стоимость пробила отметку в 380 долларов. Здесь нет опечатки, можете сами посчитать пропорцию удорожания.Рекордный рост цен спровоцирован конъюнктурой на мировых рынках, происходящее наглядно показало, что в период глобализации, когда финансовые границы между странами и континентами весьма условны, в безопасности чувствовать себя не может никто.Стократное удорожание энергии привело к каскадному схлопыванию австралийской промышленности и дало старт ряду банкротств среди местных энергетических компаний. Представители крупного бизнеса, для бюджета которых покупка газа и электроэнергии стали непосильной задачей, обратились к правительству, которое впервые в новейшей истории было вынуждено проводить прямые финансовые интервенции. Если совсем просто, то пылающие цены на топливо стали заливать обильным потоком бюджетных денег, что позволило снизить и зафиксировать стоимость гигаджоуля на отметке в 40 долларов.Щедрые вливания государственных денег в частные карманы помогли не особо. Одна из местных компаний-операторов ReAmped, обслуживающая более восьмидесяти тысяч австралийцев, на днях объявила о своем банкротстве. Сделано это было в весьма экстравагантной манере. Директор компании записал видео, в котором сказал, что его организация более не может обеспечивать клиентов электроэнергией и посоветовал найти другого поставщика. Можно лишь догадываться о реакции и радости местных жителей, которые случайно узнали, что поиски электричества — это теперь их личная головная боль.Мы уделили столько времени перечислению проблем на пятом континенте не просто так.Нужно понимать, что жесточайший дефицит энергии испытывает не какая-то страна с крайне ограниченными топливными ресурсами вроде Японии, речь идет о значимом игроке на мировых рынках углеводородов.Австралия — один из крупнейших производителей и самый крупный экспортер угля. На ее территории функционируют 96 предприятий по добыче каменного, и три — по производству бурого угля. Ирония в том, что львиная доля действующих шахт и разрезов находятся в упомянутых штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс, где недавно в угоду мировой экологической повестке закрыли две крупных угольных ТЭС, а чтобы хоть как-то компенсировать потери, нарастили экспорт.Кстати, про экспорт.В 2019 году совокупная добыча угля в Австралии составила 504 миллиона тонн. Следующий год прошел под знаком пандемии, которая заразила и местных угольщиков, из-за чего добыча упала до 476 миллионов тонн. Но радость экологов была преждевременной: уже в следующем году производство прыгнуло вверх на семь процентов. Аналогичные колебания наблюдались и с экспортом. В 2019 году за рубеж было продано 213 миллионов тонн, на следующий год 194 миллиона, а в прошлом году австралийские угольщики полностью реабилитировались, продав 212 миллионов тонн. Только на продаже энергетических марок без учета металлургического кокса австралийцы заработали 17-18 миллиардов долларов.Ничуть не хуже обстоят дела и с природным газом.Хотя по объемам производства сжиженного природного газа Австралия занимает скромное 16-е место в мире, по экспорту она же много лет крепко удерживает пальму первенства. По результатам 2021 года местные газовые компании продали за рубеж более 100 миллиардов кубометров голубого топлива, заработав на этом 30,5 миллиарда долларов.Если при прочтении всех этих цифр вашу голову не покидает старая поговорка про сапожника без сапог, значит, с логикой у вас все в порядке. А вот у австралийского правительства не очень.Столкнувшиеся с новой реальностью австралийцы припомнили своим властям все их эксперименты. Начиная со строительства солнечно-аккумуляторной электростанции в штате Новый Южный Уэльс, которое анонсировал и всячески продвигал Илон Маск. Под эту дудку тогда закрыли крупнейшую угольную электростанцию, что тут же привело к восьмикратному росту цен на электричество. Проект пиарили всеми возможными способами, однако австралийцы больше к подобным решениям не возвращались.Действующее правительство, чтобы хоть как-то снизить градус народного недовольства, активно кивает на своих предшественников, сваливая всю вину на прошлую команду.Задолго по знакомства человечества с коронавирусом и начала специальной военной операции австралийское правительство начало сворачивать генерацию на базе угля, все больше замещая его природным газом. Все было бы хорошо, но внезапно выяснилось, что, во-первых, по мнению экологических активистов, газ лишь чуть менее вреден для атмосферы, чем уголь, то есть все средства на энергетическое перевооружение и декарбонизацию, по сути, ушли в никуда. Во-вторых, все проекты строительства установок по улавливанию парниковых газов и метана оказались полнейшей профанацией, более того, крайне убыточной. В-третьих, невзирая на огромные субсидии в сектор производства СПГ, австралийцы на месте платят за газ больше, чем жители Японии, куда этот же газ поставляется за двадцать тысяч километров на экспорт.Глядя в счета, австралийцы задают своему правительству вполне логичный вопрос, как же так вышло, что граждане страны, которая полностью обеспечивает собственные нужды, не просто переплачивают за принадлежащие им природные богатства, но и испытывают их нехватку.Весь текст выше написан не ради злорадства и не для того, чтобы показать, "как у них плохо". Как писал великий русский поэт, его пример другим наука. Современный мир с его интернетом, реактивными самолетами и глобальной финансовой системой стал очень тесен, а любые потрясения, как и новомодные тренды, равно отражаются на всех странах и экономиках, в какой бы точке планеты они ни находились. Австралия в виду ресурсной ориентированности собственной экономики сильно похожа на Россию и хочется надеяться, что наши руководители предпочитают учиться на чужих ошибках.

https://ria.ru/20201203/avstraliya-1587384511.html

https://ria.ru/20201105/avstraliya-1583099609.html

https://ria.ru/20220101/britaniya-1766297985.html

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

https://ria.ru/20220525/kitay-1790441431.html

австралия

новый южный уэльс

квинсленд

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

австралия, новый южный уэльс, квинсленд, экономика, авторы