Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова
Захарова: нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США и делает его безвыходным
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов – РФ - только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нефтяное эмбарго на крупнейшего производителя энергоресурсов – Россию, только усугубляет положение. Выходов у США нет. В ряде СМИ появились утечки, что США уже на деле подталкивают свои углеводородные гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой (привет, Гуаидо), обещая защиту от санкций.
Как-то совсем забыты все посулы "зелёного перехода" и "духа Глазго", и американские эмиссары срочно ищут углеводороды – нефть и газ – по всему земному шару: в первую очередь, для себя, а во вторую – для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму", - написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, страны Латинской Америки, сначала порадовавшиеся резкому спросу, уже сами на пределе, а продавать ещё больше – только в ущерб их собственным интересам, поэтому даже такие близкие союзники США, как Колумбия, на это не пойдут.
Ранее президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей, продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии и задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Принятые меры призваны способствовать замещению нефти и газа и снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных стран".