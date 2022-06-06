https://ria.ru/20220606/embargo-1793581367.html

Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова

Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2022

Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова

Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов – РФ - только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:45

2022-06-06T19:45

2022-06-06T19:45

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов – РФ - только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нефтяное эмбарго на крупнейшего производителя энергоресурсов – Россию, только усугубляет положение. Выходов у США нет. В ряде СМИ появились утечки, что США уже на деле подталкивают свои углеводородные гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой (привет, Гуаидо), обещая защиту от санкций. Как-то совсем забыты все посулы "зелёного перехода" и "духа Глазго", и американские эмиссары срочно ищут углеводороды – нефть и газ – по всему земному шару: в первую очередь, для себя, а во вторую – для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, страны Латинской Америки, сначала порадовавшиеся резкому спросу, уже сами на пределе, а продавать ещё больше – только в ущерб их собственным интересам, поэтому даже такие близкие союзники США, как Колумбия, на это не пойдут.Ранее президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей, продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии и задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Принятые меры призваны способствовать замещению нефти и газа и снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных стран".

https://ria.ru/20220606/neft-1793395918.html

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793370117.html

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цены на нефть, джо байден, сша, россия, венесуэла, chevron , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова