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Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2022
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Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова
Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова - РИА Новости, 06.06.2022
Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова
Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов – РФ - только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:45
2022-06-06T19:45
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов – РФ - только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Нефтяное эмбарго на крупнейшего производителя энергоресурсов – Россию, только усугубляет положение. Выходов у США нет. В ряде СМИ появились утечки, что США уже на деле подталкивают свои углеводородные гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой (привет, Гуаидо), обещая защиту от санкций. Как-то совсем забыты все посулы "зелёного перехода" и "духа Глазго", и американские эмиссары срочно ищут углеводороды – нефть и газ – по всему земному шару: в первую очередь, для себя, а во вторую – для европейцев, которых они втянули в эту санкционную яму", - написала Захарова в Telegram-канале.По ее словам, страны Латинской Америки, сначала порадовавшиеся резкому спросу, уже сами на пределе, а продавать ещё больше – только в ущерб их собственным интересам, поэтому даже такие близкие союзники США, как Колумбия, на это не пойдут.Ранее президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей, продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии и задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Принятые меры призваны способствовать замещению нефти и газа и снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных стран".
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цены на нефть, джо байден, сша, россия, венесуэла, chevron , министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
19:45 06.06.2022
 
Нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США, заявила Захарова

Захарова: нефтяное эмбарго против России усугубляет положение США и делает его безвыходным

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Нефтяное эмбарго против крупнейшего производителя энергоресурсов – РФ - только усугубляет положение, выходов у США нет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Нефтяное эмбарго на крупнейшего производителя энергоресурсов – Россию, только усугубляет положение. Выходов у США нет. В ряде СМИ появились утечки, что США уже на деле подталкивают свои углеводородные гиганты, включая Chevron, к сотрудничеству с Венесуэлой (привет, Гуаидо), обещая защиту от санкций.
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По ее словам, страны Латинской Америки, сначала порадовавшиеся резкому спросу, уже сами на пределе, а продавать ещё больше – только в ущерб их собственным интересам, поэтому даже такие близкие союзники США, как Колумбия, на это не пойдут.
Ранее президент США Джо Байден объявил режим ЧС в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей, продлил освобождение от пошлин импорта солнечных батарей из Азии и задействовал полномочия военного времени для наращивания производства солнечных батарей. Принятые меры призваны способствовать замещению нефти и газа и снижению зависимости от "иностранных поставщиков и враждебных стран".
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