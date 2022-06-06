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Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей - РИА Новости, 06.06.2022
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https://ria.ru/20220606/elektroseti-1793576951.html
Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей
Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей - РИА Новости, 06.06.2022
Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей
В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:04
2022-06-06T19:04
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал "360".Сотрудники компании "Россети Московский регион" смогли выполнить весь объем работ, рассчитанных на I квартал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что крайне важно ремонтировать электросети в установленные сроки.Также за пять месяцев специалистам удалось расчистить 280 гектаров просек от загрязнений. Это позволит снизить риски возникновения природных пожаров.
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московская область (подмосковье), россети московский регион
19:04 06.06.2022
 

Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал "360".
Сотрудники компании "Россети Московский регион" смогли выполнить весь объем работ, рассчитанных на I квартал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что крайне важно ремонтировать электросети в установленные сроки.
"От состояния электросетей зависит надежность электроснабжения потребителей, стабильная работа значимых объектов и предприятий", – заявил он.
Также за пять месяцев специалистам удалось расчистить 280 гектаров просек от загрязнений. Это позволит снизить риски возникновения природных пожаров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россети Московский регион
 
 
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