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Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей

Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей - РИА Новости, 06.06.2022

Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей

В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:04

2022-06-06T19:04

2022-06-06T19:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россети московский регион

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал "360".Сотрудники компании "Россети Московский регион" смогли выполнить весь объем работ, рассчитанных на I квартал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что крайне важно ремонтировать электросети в установленные сроки.Также за пять месяцев специалистам удалось расчистить 280 гектаров просек от загрязнений. Это позволит снизить риски возникновения природных пожаров.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россети московский регион