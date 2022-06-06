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Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей
Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей - РИА Новости, 06.06.2022
Энергетики Московской области отремонтировали около 200 километров сетей
В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:04
2022-06-06T19:04
2022-06-06T19:04
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала 2022 года отремонтировали более 180 километров электросетей. Таким образом сотрудники отрасли готовятся к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил телеканал "360".Сотрудники компании "Россети Московский регион" смогли выполнить весь объем работ, рассчитанных на I квартал. Министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что крайне важно ремонтировать электросети в установленные сроки.Также за пять месяцев специалистам удалось расчистить 280 гектаров просек от загрязнений. Это позволит снизить риски возникновения природных пожаров.
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московская область (подмосковье), россети московский регион