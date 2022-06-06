https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793342814.html

Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком"

Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком" - РИА Новости, 06.06.2022

Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком"

Положение дел в американской экономике напоминает "поход в уборную", и ухудшение ситуации можно сравнить "с нажатием кнопки на смывном бачке", написал в колонке РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T01:59

2022-06-06T01:59

2022-06-06T02:43

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Положение дел в американской экономике напоминает "поход в уборную", и ухудшение ситуации можно сравнить "с нажатием кнопки на смывном бачке", написал в колонке для CNN обозреватель Дэвид Голдман.Автор статьи считает одной из главных проблему высокой инфляции в Соединенных Штатах. Он отметил, что у Федеральной резервной системы "ничтожные" возможности контролировать ее причины. Обозреватель пояснил, что ФРС испытывает проблемы с прогнозированием сроков, когда нужно прекратить поднимать ставки, "прежде чем экономика погрузится в рецессию".Публицист обратил внимание на снижение роста занятости, резкое повышение расценок на энергоресурсы, упадок на рынке жилья, недостаток рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к росту зарплат, и это еще больше усугубляет проблему нехватки отдельных товаров.Автор статьи также привел слова главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона, который предупредил о приближении "экономического урагана".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это обернулось для самих США и их союзников экономическими проблемами и ростом цен на топливо и продукты.Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в итоге ухудшат жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html

https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html

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владимир путин, украина, москва, цены на нефть, европа, в мире, сша