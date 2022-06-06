https://ria.ru/20220606/ekonomika-1793342814.html
Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком"
Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком" - РИА Новости, 06.06.2022
Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком"
Положение дел в американской экономике напоминает "поход в уборную", и ухудшение ситуации можно сравнить "с нажатием кнопки на смывном бачке", написал в колонке РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T01:59
2022-06-06T01:59
2022-06-06T02:43
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Положение дел в американской экономике напоминает "поход в уборную", и ухудшение ситуации можно сравнить "с нажатием кнопки на смывном бачке", написал в колонке для CNN обозреватель Дэвид Голдман.Автор статьи считает одной из главных проблему высокой инфляции в Соединенных Штатах. Он отметил, что у Федеральной резервной системы "ничтожные" возможности контролировать ее причины. Обозреватель пояснил, что ФРС испытывает проблемы с прогнозированием сроков, когда нужно прекратить поднимать ставки, "прежде чем экономика погрузится в рецессию".Публицист обратил внимание на снижение роста занятости, резкое повышение расценок на энергоресурсы, упадок на рынке жилья, недостаток рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к росту зарплат, и это еще больше усугубляет проблему нехватки отдельных товаров.Автор статьи также привел слова главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона, который предупредил о приближении "экономического урагана".После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это обернулось для самих США и их союзников экономическими проблемами и ростом цен на топливо и продукты.Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в итоге ухудшат жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220529/ssha-1791545639.html
https://ria.ru/20220601/inflyatsiya-1792279531.html
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владимир путин, украина, москва, цены на нефть, европа, в мире, сша
01:59 06.06.2022 (обновлено: 02:43 06.06.2022)
Американские СМИ сравнили экономику США со "смывным бачком"
CNN: экономике США грозит рецессия из-за беспомощности властей в борьбе с ростом инфляции
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
Положение дел в американской экономике напоминает "поход в уборную", и ухудшение ситуации можно сравнить "с нажатием кнопки на смывном бачке", написал
в колонке для CNN обозреватель Дэвид Голдман.
Автор статьи считает одной из главных проблему высокой инфляции в Соединенных Штатах. Он отметил, что у Федеральной резервной системы "ничтожные" возможности контролировать ее причины. Обозреватель пояснил, что ФРС испытывает проблемы с прогнозированием сроков, когда нужно прекратить поднимать ставки, "прежде чем экономика погрузится в рецессию".
"Прошу прощения за грубые слова: наша экономика, вероятно, катится в уборную. Будем надеется, что никто не нажмет на кнопку на смывном бачке", — отметил Голдман.
Публицист обратил внимание на снижение роста занятости, резкое повышение расценок на энергоресурсы, упадок на рынке жилья, недостаток рабочей силы, что, в свою очередь, приводит к росту зарплат, и это еще больше усугубляет проблему нехватки отдельных товаров.
Автор статьи также привел слова главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона, который предупредил о приближении "экономического урагана".
"Вопрос в том, будет ли это ливень или страшная буря. <…> Экономические скептики намекают, что мы можем столкнуться с ужасной ситуацией, если не предпримем правильных действий для ее предотвращения", — высказался обозреватель CNN.
После начала российской военной операции на Украине
Запад усилил санкционное давление на Москву
. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции, в Европе
стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Но все это обернулось для самих США
и их союзников экономическими проблемами и ростом цен на топливо и продукты.
Как заявлял президент Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России
— долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и в итоге ухудшат жизнь миллионов людей.