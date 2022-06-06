https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793614739.html

Джонсон заявил, что вновь бы посетил вечеринки, которые были при локдауне

Джонсон заявил, что вновь бы посетил вечеринки, которые были при локдауне - РИА Новости, 06.06.2022

Джонсон заявил, что вновь бы посетил вечеринки, которые были при локдауне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще до голосования по вотуму недоверия, говоря о некоторых вечеринках во время локдауна, заявил, что "сделал бы это РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:26

2022-06-06T23:26

2022-06-06T23:30

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон еще до голосования по вотуму недоверия, говоря о некоторых вечеринках во время локдауна, заявил, что "сделал бы это снова", пишет газета Telegraph.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Еще до голосования, обращаясь к парламентариям от Консервативной партии, не занимающим министерские посты, Джонсон заявил о том, что вновь бы принял участие именно в прощальных мероприятиях с покидающими посты коллегами, которые также проходили во время введенного из-за коронавируса локдауна.Как отмечает издание, такие слова премьера Великобритании вызвали бурные дискуссии в соцсетях, пользователи поставили под сомнения раскаяние Джонсона в участии в вечеринках, в связи с чем он извинялся ранее.По данным СМИ, 54 парламентария от Консервативной партии ранее подали письмо о недоверии Джонсону. Этого было достаточно для проведения голосования. Для того чтобы британский премьер ушел в отставку, необходимы голоса в пользу недоверия ему от 180 членов партии.Сам премьер-министр заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

https://ria.ru/20220606/energoapokalipsis-1793352963.html

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