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Консервативная партия Британии начала голосование о доверии Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
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Консервативная партия Британии начала голосование о доверии Джонсону
Консервативная партия Британии начала голосование о доверии Джонсону - РИА Новости, 06.06.2022
Консервативная партия Британии начала голосование о доверии Джонсону
Правящая в Британии Консервативная партия начала голосование по вопросу о доверии своему лидеру и премьеру страны Борису Джонсону, сообщают британские СМИ. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T21:09
2022-06-06T21:09
в мире
филипп (король бельгии)
украина
борис джонсон
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правящая в Британии Консервативная партия начала голосование по вопросу о доверии своему лидеру и премьеру страны Борису Джонсону, сообщают британские СМИ.В понедельник утром председатель комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что внутри партии был преодолен порог, необходимый для проведения голосования по доверию Джонсону.Голосование проходит тайно в Палате общин и, как ожидается, продлится до 20.00 по местному времени (22.00 мск). Результаты ожидаются через час после завершения голосования.Для сохранения своего поста Джонсону необходимо набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.Согласно партийным правилам, если Джонсону удастся удержаться на посту, у него появится защита на год от проведения подобной процедуры. Если Джонсону вынесут вотум недоверия, консерваторам придется выбрать нового лидера и, как следствие, нового премьера. Однако Джонсон продолжит находиться у власти, пока не будет назначен его преемник.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Сам премьер заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
https://ria.ru/20220606/dzhonson-1793578687.html
https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html
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в мире, филипп (король бельгии), украина, борис джонсон
21:09 06.06.2022
 
Консервативная партия Британии начала голосование о доверии Джонсону

Консервативная партия Британии начала голосование по вопросу о доверии Джонсону

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Правящая в Британии Консервативная партия начала голосование по вопросу о доверии своему лидеру и премьеру страны Борису Джонсону, сообщают британские СМИ.
В понедельник утром председатель комитета Консервативной партии Британии (так называемый "Комитет 1922") Грэм Брейди заявил, что внутри партии был преодолен порог, необходимый для проведения голосования по доверию Джонсону.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 19:18
Times перечислила потенциальных преемников Джонсона в случае его отставки
Голосование проходит тайно в Палате общин и, как ожидается, продлится до 20.00 по местному времени (22.00 мск). Результаты ожидаются через час после завершения голосования.
Для сохранения своего поста Джонсону необходимо набрать как минимум половину и один голос представителей партии в свою поддержку, то есть как минимум 180 голосов.
Согласно партийным правилам, если Джонсону удастся удержаться на посту, у него появится защита на год от проведения подобной процедуры. Если Джонсону вынесут вотум недоверия, консерваторам придется выбрать нового лидера и, как следствие, нового премьера. Однако Джонсон продолжит находиться у власти, пока не будет назначен его преемник.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Сам премьер заявлял, что его уход с поста станет безответственным решением, учитывая рост цен в стране и ситуацию на Украине.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 17:52
"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине
 
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