https://ria.ru/20220606/donetsk-1793572152.html

Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны ВСУ

Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.06.2022

Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны ВСУ

Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:50

2022-06-06T18:50

2022-06-06T18:50

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

украина

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.Мэр Донецка сообщал ранее, что в результате обстрела города повреждения получило здание яслей. Зафиксированы также попадания боеприпасов на территорию городского водоканала, после которых сотрудники получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, украина