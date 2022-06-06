Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны ВСУ
Мэр Донецка Кулемзин: под обстрел со стороны ВСУ попало здание гуманитарной гимназии
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу снарядами ракетной системы залпового огня "Смерч" со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу снарядами ракетной системы залпового огня "Смерч" со стороны украинских военных. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Здание гуманитарной гимназии Донецка попало под обстрел со стороны украинских войск, пострадавших нет, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
"Днём под обстрел попала МБОУ "Гуманитарная гимназия № 33 города Донецка", расположенная по улице Куйбышева, 42", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены оконные блоки, пострадавших нет.
Мэр Донецка сообщал ранее, что в результате обстрела города повреждения получило здание яслей. Зафиксированы также попадания боеприпасов на территорию городского водоканала, после которых сотрудники получили ранения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.