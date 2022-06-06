https://ria.ru/20220606/donetsk-1793481751.html

ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие

ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2022

ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:47

2022-06-06T14:47

2022-06-06T14:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть пострадавшие."Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за последний час украинские войска выпустили по Донецку 50 ракет из РСЗО "Град", десять из них - по Калининскому району города.

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район