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ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donetsk-1793481751.html
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2022
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:47
2022-06-06T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
калининский район
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть пострадавшие."Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за последний час украинские войска выпустили по Донецку 50 ракет из РСЗО "Град", десять из них - по Калининскому району города.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район
14:47 06.06.2022 (обновлено: 14:59 06.06.2022)
 
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили территорию Донецкого горводоканала во время обстрела

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсколок снаряда ВСУ
Осколок снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Осколок снаряда ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть пострадавшие.
"Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за последний час украинские войска выпустили по Донецку 50 ракет из РСЗО "Град", десять из них - по Калининскому району города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКалининский район
 
 
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