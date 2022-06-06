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ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.06.2022
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:47
2022-06-06T14:47
2022-06-06T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
калининский район
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела со стороны украинских войск зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала, есть пострадавшие."Зафиксированы попадания на территорию донецкого горводоканала по улице Щорса, 110. Пострадали сотрудники. Подробности уточняются", - написал мэр Донецка в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что за последний час украинские войска выпустили по Донецку 50 ракет из РСЗО "Град", десять из них - по Калининскому району города.
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район
14:47 06.06.2022 (обновлено: 14:59 06.06.2022)
ВСУ обстреляли территорию Донецкого горводоканала, есть пострадавшие
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ повредили территорию Донецкого горводоканала во время обстрела