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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в понедельник в 16.44 (совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:44

2022-06-06T17:44

2022-06-06T17:54

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.44 (совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным ведомства, обстрел велся из населенного пункта Невельское.В понедельник власти ДНР неоднократно заявляли об обстрелах со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что число погибших в городе при обстреле возросло до трех.

https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html

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донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)