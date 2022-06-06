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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793549387.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в понедельник в 16.44 (совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:44
2022-06-06T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.44 (совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.По данным ведомства, обстрел велся из населенного пункта Невельское.В понедельник власти ДНР неоднократно заявляли об обстрелах со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что число погибших в городе при обстреле возросло до трех.
https://ria.ru/20220529/insinuatsii-1791484142.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
17:44 06.06.2022 (обновлено: 17:54 06.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсколки разорвавшихся боеприпасов
Осколки разорвавшихся боеприпасов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Осколки разорвавшихся боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.44 (совпадает с мск) выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
По данным ведомства, обстрел велся из населенного пункта Невельское.
В понедельник власти ДНР неоднократно заявляли об обстрелах со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что число погибших в городе при обстреле возросло до трех.
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