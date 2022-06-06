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Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793524386.html
Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной
Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной - РИА Новости, 06.06.2022
Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной
Артиллеристы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах освобожденного города Попасная и наносят удары по украинским позициям, передает корреспондент РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:41
2022-06-06T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
украина
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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 6 июн — РИА Новости. Артиллеристы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах освобожденного города Попасная и наносят удары по украинским позициям, передает корреспондент РИА Новости.Журналисты агентства сняли работу расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20. По словам бойцов Народной милиции ЛНР, сейчас продолжаются бои в районах Камышевахи и Тошковки, а сами эти населенные пункты контролируют силы республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина
16:41 06.06.2022 (обновлено: 17:07 06.06.2022)
 
Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной

Артиллеристы ЛНР наносят удары по украинским позициям с окраин освобожденной Попасной

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПОПАСНАЯ (ЛНР), 6 июн — РИА Новости. Артиллеристы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах освобожденного города Попасная и наносят удары по украинским позициям, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты агентства сняли работу расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20. По словам бойцов Народной милиции ЛНР, сейчас продолжаются бои в районах Камышевахи и Тошковки, а сами эти населенные пункты контролируют силы республики.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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