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Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной

Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной - РИА Новости, 06.06.2022

Артиллерия ЛНР закрепилась на окраинах освобожденной Попасной

Артиллеристы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах освобожденного города Попасная и наносят удары по украинским позициям, передает корреспондент РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:41

2022-06-06T16:41

2022-06-06T17:07

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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ПОПАСНАЯ (ЛНР), 6 июн — РИА Новости. Артиллеристы Луганской Народной Республики закрепились на окраинах освобожденного города Попасная и наносят удары по украинским позициям, передает корреспондент РИА Новости.Журналисты агентства сняли работу расчета 152-миллиметровой пушки-гаубицы Д-20. По словам бойцов Народной милиции ЛНР, сейчас продолжаются бои в районах Камышевахи и Тошковки, а сами эти населенные пункты контролируют силы республики.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

луганская народная республика

россия

украина

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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, украина