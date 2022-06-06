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Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:04
2022-06-06T16:04
2022-06-06T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
калининский район
стирол
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько."Украинские неонацисты подвергли обстрелу жилой массив "Солнечный" Калининского района Горловки... Ранено двое мирных граждан", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке 13 снарядов калибром 122 миллиметра, четыре мины калибром 60 миллиметров и четыре мины калибром 82 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, донецкая народная республика, калининский район, стирол, украина
16:04 06.06.2022 (обновлено: 16:06 06.06.2022)
Два человека пострадали при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР
Мэр Горловки Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле города