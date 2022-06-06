https://ria.ru/20220606/donbass-1793502015.html

ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами

ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами - РИА Новости, 06.06.2022

ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами

Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР, заявил штаб территориальной... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:33

2022-06-06T15:33

2022-06-06T16:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

луганская народная республика

святогорск

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале."Группировка <…> освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское", — говорится в публикации.Сейчас идут бои за Святогорск, добавили в штабе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

святогорск

украина

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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