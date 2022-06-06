https://ria.ru/20220606/donbass-1793502015.html
ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами
ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами - РИА Новости, 06.06.2022
ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами
Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР, заявил штаб территориальной... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T15:33
2022-06-06T15:33
2022-06-06T16:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
луганская народная республика
святогорск
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Подразделения Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российской армии продолжают освобождать территорию ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики в Telegram-канале."Группировка <…> освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское", — говорится в публикации.Сейчас идут бои за Святогорск, добавили в штабе.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/pushki-1792948384.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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15:33 06.06.2022 (обновлено: 16:19 06.06.2022)
ДНР установила контроль над 229 населенными пунктами
Штаб обороны ДНР заявил об освобождении и полном контроле над 229 населенными пунктами