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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 9.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:58
2022-06-06T09:58
2022-06-06T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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в мире, украина, донецкая народная республика
09:58 06.06.2022 (обновлено: 10:07 06.06.2022)
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка