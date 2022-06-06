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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 9.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:58

2022-06-06T09:58

2022-06-06T10:07

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.00 мск выпустили десять снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

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в мире, украина, донецкая народная республика