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Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками

Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2022

Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками

Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:53

2022-06-06T09:53

2022-06-06T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирований Украины – ред,) атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика