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Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/donbass-1793377106.html
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2022
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:53
2022-06-06T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирований Украины – ред,) атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
09:53 06.06.2022
 
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела украинскими войсками

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирований Украины – ред,) атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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