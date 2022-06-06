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Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2022
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:53
2022-06-06T09:53
2022-06-06T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирований Украины – ред,) атаковали Петровский район Донецка, убит мирный житель. В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Мирный житель погиб в Донецке при обстреле украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мирный житель погиб в Донецке в результате обстрела украинскими войсками