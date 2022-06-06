ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" населенный пункт Минеральное
Дом, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 (время совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.