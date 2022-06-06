https://ria.ru/20220606/dnr-1793609873.html

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска в 21.20 (время совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T22:20

2022-06-06T22:20

2022-06-06T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

украина

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 (время совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

украина

россия

донбасс

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, владимир путин, россия, донбасс