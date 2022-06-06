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ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/dnr-1793609873.html
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 21.20 (время совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой народной республике,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T22:20
2022-06-06T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
владимир путин
россия
донбасс
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 (время совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
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в мире, здоровье - общество, украина, владимир путин, россия, донбасс
22:20 06.06.2022
 
ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли из РСЗО "Град" населенный пункт Минеральное

© Фото : ДНР ОнлайнДом, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град"
Дом, обстрелянный ВСУ из РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом, обстрелянный ВСУ из РСЗО "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 21.20 (время совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО "Град" по населенному пункту Минеральное в Донецкой народной республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.20 - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено четыре ракеты из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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