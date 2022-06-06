https://ria.ru/20220606/dnr-1793553939.html

Саперы МЧС обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР

Саперы МЧС обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022

Саперы МЧС обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР

Работающие в ДНР специалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов, при этом основной упор делается на разминирование... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:04

2022-06-06T18:04

2022-06-06T18:04

специальная военная операция на украине

в мире

михаил мизинцев

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЕЛЬМАНОВО (ДНР), 6 июн – РИА Новости. Работающие в ДНР специалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов, при этом основной упор делается на разминирование важных для экономики республики объектов – сельхозугодий, инфраструктуры сообщил РИА Новости начальник Управления пиротехнических и специальных пиротехнических работа МЧС России Алексей Завацкий.Как передаёт корреспондент РИА Новости, в понедельник российские саперы разминировали территорию вдоль ЛЭП на участке от Тельманова до Гранитного, протяженность линии – более 6,5 километра, ширина рабочего участка – 20 метров. Как рассказал Завацкий, там находится около 10 противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей. "Особая сложность при обезвреживании противотанковых мин представляет собой то, что каждая вторая установлена на неизвлекаемость с применением мины-ловушки МЛ-8. Также края этих минных полей прикрывались осколочно-заградительными минами ОЗМ-72, установленными так же – на неизвлекаемость", - сказал представитель МЧС.Он подчеркнул, что основной упор специалисты МЧС России делают на разминирование социально важной инфраструктуры: посевных площадей, других сельхозугодий, ЛЭП, водопровода, ТЭЦ, водонапорные станции.В минувшую субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего в двух республиках – ЛНР и ДНР - российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 2,8 тысячи гектаров и обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, михаил мизинцев, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)