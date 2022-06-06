Саперы МЧС обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР
Сводный отряд МЧС России в ДНР разминировал более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСаперы проводят разминирование железнодорожных путей
Саперы проводят разминирование железнодорожных путей. Архивное фото
ТЕЛЬМАНОВО (ДНР), 6 июн – РИА Новости. Работающие в ДНР специалисты сводного отряда МЧС России обезвредили более 3,6 тысячи взрывоопасных предметов, при этом основной упор делается на разминирование важных для экономики республики объектов – сельхозугодий, инфраструктуры сообщил РИА Новости начальник Управления пиротехнических и специальных пиротехнических работа МЧС России Алексей Завацкий.
"Обнаруженные противопехотные минные поля мы уничтожаем с применением робототехнического средства ДОК-ИНГ МВ-4. По состоянию на сегодняшний день отрядом очищена площадь на территории Донецкой Народной Республики более 42 гектаров. Обнаружено, обезврежено и уничтожено более 3600 взрывоопасных предметов", - сказал представитель российского МЧС.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, в понедельник российские саперы разминировали территорию вдоль ЛЭП на участке от Тельманова до Гранитного, протяженность линии – более 6,5 километра, ширина рабочего участка – 20 метров. Как рассказал Завацкий, там находится около 10 противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей. "Особая сложность при обезвреживании противотанковых мин представляет собой то, что каждая вторая установлена на неизвлекаемость с применением мины-ловушки МЛ-8. Также края этих минных полей прикрывались осколочно-заградительными минами ОЗМ-72, установленными так же – на неизвлекаемость", - сказал представитель МЧС.
Он подчеркнул, что основной упор специалисты МЧС России делают на разминирование социально важной инфраструктуры: посевных площадей, других сельхозугодий, ЛЭП, водопровода, ТЭЦ, водонапорные станции.
В минувшую субботу руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что всего в двух республиках – ЛНР и ДНР - российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования почти 2,8 тысячи гектаров и обезвредили почти 14 тысяч взрывоопасных предметов.