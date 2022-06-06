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Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/dnr-1793470563.html
Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение
Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение - РИА Новости, 06.06.2022
Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение
Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:19
2022-06-06T14:19
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия
14:19 06.06.2022
 
Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение

Штаб обороны ДНР: два человека погибли, один ранен в результате обстрела ВСУ Волновахи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Волноваху. В результате обстрела два человека погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
 
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