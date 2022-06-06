Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение
Штаб обороны ДНР: два человека погибли, один ранен в результате обстрела ВСУ Волновахи
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе
Автомобиль проезжает мимо разрушенного дома в Волновахе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Вооруженные формирования Украины атаковали Волноваху. В результате обстрела два человека погибли и один получил ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.