https://ria.ru/20220606/dnr-1793470563.html

Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение

Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение - РИА Новости, 06.06.2022

Во время обстрела Волновахи два человека погибли и один получил ранение

Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:19

2022-06-06T14:19

2022-06-06T14:19

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Волноваха в Донецкой Народной Республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220606/spetsoperatsiya-1793405462.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия