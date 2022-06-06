https://ria.ru/20220606/dfo-1793475785.html

"Газпром" и Минэнерго прорабатывают экономику газификации сетевым газом ДФО

"Газпром" и Минэнерго прорабатывают экономику газификации сетевым газом ДФО - РИА Новости, 06.06.2022

"Газпром" и Минэнерго прорабатывают экономику газификации сетевым газом ДФО

"Газпром" совместно с Минэнерго России прорабатывает экономику газификации сетевым газом Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщил замглавы департамента... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:33

2022-06-06T14:33

2022-06-06T14:33

экономика

жкх

владимир путин

россия

дальний восток

восточная сибирь

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. "Газпром" совместно с Минэнерго России прорабатывает экономику газификации сетевым газом Восточной Сибири и Дальнего Востока, сообщил замглавы департамента ведомства Артем Верхов в рамках круглого стола в Госдуме на тему "О газификации субъектов РФ с использованием альтернативных источников энергии (СУГ, СПГ)".По мнению Минэнерго, рассказал Верхов, системно решить проблему с низким уровнем газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока может только развитие магистральной газовой инфраструктуры. Проработать вопрос в мае поручал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в нефтегазовом секторе."Указанный вопрос активно сейчас прорабатывается совместно с "Газпромом" ... и обусловлен возможностью строительства магистрального газопровода "Сила Сибири 2", его соединения с единой системой газоснабжения и строительства перспективного газопровода-перемычки между "Силой Сибири" и магистральным газопроводом Сахалин-Хабаровск-Владивосток (СХВ)", - сообщил он."В настоящее время мы активно с "Газпромом" прорабатываем всю экономику газификации Дальнего Востока за счет сетевого газа", - заключил замглавы департамента Минэнерго.Подобная идея ранее уже обсуждалась в России. В частности, вопрос создания единой системы газоснабжения в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) упоминался в опубликованной в мае 2021 года "дорожной карте" развития газификации РФ.Более того, в 2007 году правительство РФ утвердило "Программу создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР". Ее начальный этап был направлен на создание региональных систем газоснабжения Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которые впоследствии смогут быть соединены как между собой, так и с существующей ЕСГ.

https://ria.ru/20220605/gaz-1793231987.html

https://ria.ru/20220601/gaz-1792366297.html

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экономика, жкх, владимир путин, россия, дальний восток, восточная сибирь, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сила сибири (газопровод)