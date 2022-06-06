https://ria.ru/20220606/britaniya-1793550838.html

"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине

"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине - РИА Новости, 06.06.2022

"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение правительства страны поставить на Украину РСЗО M270. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:52

2022-06-06T17:52

2022-06-06T17:52

бен уоллес

борис джонсон

владимир путин

украина

россия

великобритания

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение правительства страны поставить на Украину РСЗО M270.Ранее минобороны Британии заявило о намерении отправить на Украину управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270. Глава минобороны страны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон после предостережений со стороны России не откажется от планов отослать на Украину РСЗО M270 и боеприпасы M31A1. Передача вооружения была скоординирована с США.В комментариях под новостью пользователи выразили беспокойство за последствия такого "необдуманного поступка". По их мнению, премьер министр страны Борис Джонсон пытается повысить свой рейтинг за счет поддержки Украины."Это будет финал для Джонсона. Он всего лишь избалованный ребенок, который играет с большими дядями", — написал читатель Daily Mail."Он рискует втянуть нас в конфликт только для того, чтобы выглядеть хорошим мировым лидером. Ему бы не помешало начать руководить своей страной", — добавил другой."Мы должны держаться подальше от всего этого", — поделился мнением британец."Слишком поздно. США уже втянули нас. Вопрос времени, когда мы зайдем слишком далеко в игре с Россией, и ей придется отреагировать", — возразили в ответ.Президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793464867.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220517/velikobritaniya-1789066188.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

бен уоллес, борис джонсон, владимир путин, украина, россия, великобритания