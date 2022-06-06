"Это финал". Британцы испугались за Джонсона из-за новых поставок Украине
Читатели Dail Mail: поставки ракет дальнего действия угрожают безопасности Великобритании
© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Лондон
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение правительства страны поставить на Украину РСЗО M270.
Ранее минобороны Британии заявило о намерении отправить на Украину управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270. Глава минобороны страны Бен Уоллес подтвердил, что Лондон после предостережений со стороны России не откажется от планов отослать на Украину РСЗО M270 и боеприпасы M31A1. Передача вооружения была скоординирована с США.
В комментариях под новостью пользователи выразили беспокойство за последствия такого "необдуманного поступка". По их мнению, премьер министр страны Борис Джонсон пытается повысить свой рейтинг за счет поддержки Украины.
"Это будет финал для Джонсона. Он всего лишь избалованный ребенок, который играет с большими дядями", — написал читатель Daily Mail.
"Он рискует втянуть нас в конфликт только для того, чтобы выглядеть хорошим мировым лидером. Ему бы не помешало начать руководить своей страной", — добавил другой.
"Миллиарды наших налогов используются для разжигания кризиса. Борис хочет хорошо выглядеть, но от этого он выглядит ужасно", — подчеркнул еще один комментатор.
"Мы должны держаться подальше от всего этого", — поделился мнением британец.
"Слишком поздно. США уже втянули нас. Вопрос времени, когда мы зайдем слишком далеко в игре с Россией, и ей придется отреагировать", — возразили в ответ.
Президент Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.