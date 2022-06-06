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Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач
Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач - РИА Новости, 06.06.2022
Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач
Американский музыкант Алек Джон Сач, известный как бас-гитарист рок-группы Bon Jovi, умер на 71-м году жизни, говорится в заявлении музыкальной группы. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T02:24
2022-06-06T02:24
2022-06-06T02:24
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ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Американский музыкант Алек Джон Сач, известный как бас-гитарист рок-группы Bon Jovi, умер на 71-м году жизни, говорится в заявлении музыкальной группы."Как один из основателей Bon Jovi, Алек был неотъемлемой частью создания группы", — говорится в заявлении.Bon Jovi — американская рок-группа из Нью-Джерси, созданная в 1983 году. В 2006 году группа были включена в Зал музыкальной славы Великобритании, а в 2018 году в американский Зал славы рок-н-ролла.
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нью-джерси, великобритания, bon jovi, в мире, вашингтон
Умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач
В возрасте 70 лет умер сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач