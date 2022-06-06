Прокуратура просит 15 лет тюрьмы для экс-президента Боливии
Прокуратура просит 15 лет тюрьмы для экс-президента Боливии Аньес по делу о госперевороте
© AP Photo / Natacha PisarenkoОппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Боливии просит приговорить экс-президента Жанин Аньес к 15 годам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщило ведомство.
"Генеральный прокурор Хуан Ланчипа Понсе сообщил, что комиссия прокуроров, расследующая дело о госперевороте, запросит 15 лет тюрьмы для Жанин Аньес за неисполнение обязанностей и решения, противоречащие конституции", - говорится в сообщении.
В обвинении прокуратуры содержится 70 доказательств вины подсудимой, почти 20 свидетельских показаний. По мнению следствия, она незаконно провозгласила себя президентом Боливии без соблюдения норм конституции и законов.
Полиция задержала экс-президента в ночь на 13 марта 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте.
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.