https://ria.ru/20220606/boliviya-1793585274.html

Прокуратура просит 15 лет тюрьмы для экс-президента Боливии

Прокуратура просит 15 лет тюрьмы для экс-президента Боливии - РИА Новости, 06.06.2022

Прокуратура просит 15 лет тюрьмы для экс-президента Боливии

Генпрокуратура Боливии просит приговорить экс-президента Жанин Аньес к 15 годам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщило ведомство. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:08

2022-06-06T20:08

2022-06-06T20:08

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жанин аньес

эво моралес

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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Боливии просит приговорить экс-президента Жанин Аньес к 15 годам тюрьмы по делу о госперевороте, сообщило ведомство."Генеральный прокурор Хуан Ланчипа Понсе сообщил, что комиссия прокуроров, расследующая дело о госперевороте, запросит 15 лет тюрьмы для Жанин Аньес за неисполнение обязанностей и решения, противоречащие конституции", - говорится в сообщении.В обвинении прокуратуры содержится 70 доказательств вины подсудимой, почти 20 свидетельских показаний. По мнению следствия, она незаконно провозгласила себя президентом Боливии без соблюдения норм конституции и законов.Полиция задержала экс-президента в ночь на 13 марта 2021 года по подозрению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре в рамках расследуемого дела о госперевороте.После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе, который является сторонником Моралеса.

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784817616.html

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в мире, жанин аньес, эво моралес, луис арсе, боливия