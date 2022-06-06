https://ria.ru/20220606/biznes-1793384126.html

McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу

McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу - РИА Новости, 06.06.2022

McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу

Рестораны McDonald's вновь принимают сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, появившиеся на заведениях сети в Москве. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:21

2022-06-06T10:21

2022-06-06T12:15

общество

коммерческая недвижимость

россия

москва

украина

mcdonald's corporation

"сокольники"

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Рестораны McDonald's вновь принимают сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, появившиеся на заведениях сети в Москве.Так, на дверях McDonald's на Пушкинской площади и рядом с метро "Сокольники" висят объявления: "Ведется прием на работу". Двери при этом закрыты, но через стекло видно, что ремонт либо еще не делали, либо дизайн так и останется желто-красным.В компании пояснили, что сохранили все рабочие места, пока рестораны были закрыты."Мы приостанавливали набор на работу во время временной приостановки деятельности, а сейчас возобновили наем", — сказали в пресс-службе.В середине марта McDonald's закрыл рестораны в России на фоне спецоперации на Украине, а два месяца спустя объявил, что уходит из страны и продает бизнес.Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор, управляющий 25 ресторанами McDonald's в Сибири — Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. По его словам, к перезапуску уже готовы 840 заведений. Первый из них заработает в Москве 12 июня, а остальные планируется открыть в течение двух месяцев.Сейчас разрабатывается новое название сети. Меню же концептуально не изменится и будет максимально приближено к традиционному McDonald"s.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/mcdonalds-1792965183.html

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общество, коммерческая недвижимость, россия, москва, украина, mcdonald's corporation, "сокольники"