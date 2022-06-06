https://ria.ru/20220606/biznes-1793384126.html
McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу
McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу - РИА Новости, 06.06.2022
McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу
Рестораны McDonald's вновь принимают сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, появившиеся на заведениях сети в Москве. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:21
2022-06-06T10:21
2022-06-06T12:15
общество
коммерческая недвижимость
россия
москва
украина
mcdonald's corporation
"сокольники"
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Рестораны McDonald's вновь принимают сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, появившиеся на заведениях сети в Москве.Так, на дверях McDonald's на Пушкинской площади и рядом с метро "Сокольники" висят объявления: "Ведется прием на работу". Двери при этом закрыты, но через стекло видно, что ремонт либо еще не делали, либо дизайн так и останется желто-красным.В компании пояснили, что сохранили все рабочие места, пока рестораны были закрыты."Мы приостанавливали набор на работу во время временной приостановки деятельности, а сейчас возобновили наем", — сказали в пресс-службе.В середине марта McDonald's закрыл рестораны в России на фоне спецоперации на Украине, а два месяца спустя объявил, что уходит из страны и продает бизнес.Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор, управляющий 25 ресторанами McDonald's в Сибири — Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. По его словам, к перезапуску уже готовы 840 заведений. Первый из них заработает в Москве 12 июня, а остальные планируется открыть в течение двух месяцев.Сейчас разрабатывается новое название сети. Меню же концептуально не изменится и будет максимально приближено к традиционному McDonald"s.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, коммерческая недвижимость, россия, москва, украина, mcdonald's corporation, "сокольники"
10:21 06.06.2022 (обновлено: 12:15 06.06.2022)
McDonald's в Москве возобновил прием сотрудников на работу
Рестораны сети McDonald's возобновили прием сотрудников на работу
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Рестораны McDonald's вновь принимают сотрудников на работу. Об этом свидетельствуют объявления, появившиеся на заведениях сети в Москве.
Так, на дверях McDonald's
на Пушкинской площади и рядом с метро "Сокольники" висят объявления: "Ведется прием на работу".
Двери при этом закрыты, но через стекло видно, что ремонт либо еще не делали, либо дизайн так и останется желто-красным.
В компании пояснили, что сохранили все рабочие места, пока рестораны были закрыты.
"Мы приостанавливали набор на работу во время временной приостановки деятельности, а сейчас возобновили наем", — сказали в пресс-службе.
В середине марта McDonald's закрыл рестораны в России на фоне спецоперации на Украине, а два месяца спустя объявил, что уходит из страны и продает бизнес.
Новым владельцем стал лицензиат компании Александр Говор, управляющий 25 ресторанами McDonald's в Сибири — Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске. По его словам, к перезапуску уже готовы 840 заведений. Первый из них заработает в Москве 12 июня, а остальные планируется открыть в течение двух месяцев.
Сейчас разрабатывается новое название сети. Меню же концептуально не изменится и будет максимально приближено к традиционному McDonald"s.