https://ria.ru/20220606/biznes-1793367397.html
Южнокорейские фирмы готовы выкупать уходящий из России иностранный бизнес
Южнокорейские фирмы готовы выкупать уходящий из России иностранный бизнес - РИА Новости, 06.06.2022
Южнокорейские фирмы готовы выкупать уходящий из России иностранный бизнес
Южнокорейские компании не только не собираются уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей иностранного бизнеса, решившего уйти из... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:18
2022-06-06T09:18
2022-06-06T09:18
россия
южная корея
экономика
сахалин
украина
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СЕУЛ, 6 июн – РИА Новости. Южнокорейские компании не только не собираются уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей иностранного бизнеса, решившего уйти из России, заявил в интервью РИА Новости почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик, который примет участие в Петербургском международном экономическом форуме."Зашедшие на местный рынок компании, такие как Хендэ Мотор, Лотте, CJ и другие, совсем не думают о том, чтобы уходить. Наоборот, они хотели бы приобрести американские или японские компании, которые уходят с рынка. Но, похоже, немного оглядываются на (реакцию - ред.) Запада. Мы тоже хотели бы вместе с российскими партнёрами выкупить японские энергетические компании на Сахалине и в других местах, чтобы превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию, например, водород", - сообщил Ким Юн Сик, который также возглавляет компанию Shindong Enercom.По словам почетного президента FNE, его компания – единственная на данный момент, кто зарегистрировался для участия в Петербургском международном экономическом форуме от Южной Кореи. При этом большинство подавших заявки – американские фирмы. Это, по его мнению, демонстрирует предвидение предпринимателями политических перемен и "уверенность в том, что когда-нибудь торгово-экономическое сотрудничество нормализуется".По его мнению, кризис на Украине долго не продлится. "Граница пройдет по контролируемым на данный момент Россией территориям, и на этом (кризис - ред.)... завершится. Поэтому нынешнее состояние торговли с Южной Кореей не может стать "новой нормой", и в случае решения вопросов со способом оплаты поставок двусторонняя торговля в любом случае будет расти", - подчеркнул Ким Юн Сик.По данным южнокорейской таможни, экспорт товаров из Южной Кореи в Россию в апреле сократился на 71% по сравнению с апрелем прошлого года. В марте падение составило 56%. В то же время корейский импорт из России, основой которого являются минерально-сырьевые товары, сохранил рост в стоимостном выражении, увеличившись на 44% в марте и 8% в апреле. Всего за первые четыре месяца товарооборот между странами составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24% больше прошлогодних показателей.Объём двусторонней торговли России и Южной Кореи в 2021 году стал рекордным, превысив 27 миллиардов долларов. Южнокорейский экспорт вырос на 45% и почти достиг докризисного уровня 2014 года в десять миллиардов. В 2015 году экспорт товаров сократился в долларовом выражении наполовину, но спустя два года резко отыграл позиции, продолжая расти вплоть до пандемийного 2020 года. При этом импорт Южной Кореей товаров из России увеличился в прошлом году на 63%, составив 17 миллиардов долларов – максимальный уровень с 2018 года.
https://realty.ria.ru/20220314/kndr-1777996625.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная корея, экономика, сахалин, украина
Южнокорейские фирмы готовы выкупать уходящий из России иностранный бизнес
Южнокорейские компании готовы выкупать иностранный бизнес, решивший уйти из России
СЕУЛ, 6 июн – РИА Новости. Южнокорейские компании не только не собираются уходить с российского рынка, но и рассматривают возможность выкупа долей иностранного бизнеса, решившего уйти из России, заявил в интервью РИА Новости почетный президент южнокорейской Федерации предпринимателей на северном направлении (FNE) Ким Юн Сик, который примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.
"Зашедшие на местный рынок компании, такие как Хендэ Мотор, Лотте, CJ и другие, совсем не думают о том, чтобы уходить. Наоборот, они хотели бы приобрести американские или японские компании, которые уходят с рынка. Но, похоже, немного оглядываются на (реакцию - ред.) Запада. Мы тоже хотели бы вместе с российскими партнёрами выкупить японские энергетические компании на Сахалине
и в других местах, чтобы превратить их в предприятия, производящие зеленую энергию, например, водород", - сообщил Ким Юн Сик, который также возглавляет компанию Shindong Enercom.
По словам почетного президента FNE, его компания – единственная на данный момент, кто зарегистрировался для участия в Петербургском международном экономическом форуме от Южной Кореи
. При этом большинство подавших заявки – американские фирмы. Это, по его мнению, демонстрирует предвидение предпринимателями политических перемен и "уверенность в том, что когда-нибудь торгово-экономическое сотрудничество нормализуется".
По его мнению, кризис на Украине
долго не продлится. "Граница пройдет по контролируемым на данный момент Россией
территориям, и на этом (кризис - ред.)... завершится. Поэтому нынешнее состояние торговли с Южной Кореей не может стать "новой нормой", и в случае решения вопросов со способом оплаты поставок двусторонняя торговля в любом случае будет расти", - подчеркнул Ким Юн Сик.
По данным южнокорейской таможни, экспорт товаров из Южной Кореи в Россию в апреле сократился на 71% по сравнению с апрелем прошлого года. В марте падение составило 56%. В то же время корейский импорт из России, основой которого являются минерально-сырьевые товары, сохранил рост в стоимостном выражении, увеличившись на 44% в марте и 8% в апреле. Всего за первые четыре месяца товарооборот между странами составил 9,3 миллиарда долларов, что на 24% больше прошлогодних показателей.
Объём двусторонней торговли России и Южной Кореи в 2021 году стал рекордным, превысив 27 миллиардов долларов. Южнокорейский экспорт вырос на 45% и почти достиг докризисного уровня 2014 года в десять миллиардов. В 2015 году экспорт товаров сократился в долларовом выражении наполовину, но спустя два года резко отыграл позиции, продолжая расти вплоть до пандемийного 2020 года. При этом импорт Южной Кореей товаров из России увеличился в прошлом году на 63%, составив 17 миллиардов долларов – максимальный уровень с 2018 года.