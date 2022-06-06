https://ria.ru/20220606/belorussiya-1793427455.html

Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством

Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством - РИА Новости, 06.06.2022

Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия – подлинно суверенное государство,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:30

2022-06-06T12:30

2022-06-06T15:20

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр лукашенко

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия – подлинно суверенное государство, отстаивающее свои национальные интересы и самобытность своего народа.Встреча Лукашенко с патриархом Кириллом проходит в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера."Сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Это свобода людей, и я рад свидетельствовать, что Белоруссия относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. Дай Бог, чтобы было так", - сказал патриарх.Он отметил, что президент Белоруссии взял на себя "огромную ответственность за сохранение безопасности своего народа, за сохранение самобытности своего народа", в условиях глобализации "борьба за самобытность является борьбой за выживание нации"."Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку, и когда они будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, в каких-то центрах, и под эти стандарты будет подделываться и политика, и культура, и жизнь людей", – сказал патриарх.Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html

https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, белоруссия, минск, полоцк, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр лукашенко