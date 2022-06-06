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Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством - РИА Новости, 06.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220606/belorussiya-1793427455.html
Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством
Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством - РИА Новости, 06.06.2022
Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия – подлинно суверенное государство,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:30
2022-06-06T15:20
религия
в мире
белоруссия
минск
полоцк
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр лукашенко
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия – подлинно суверенное государство, отстаивающее свои национальные интересы и самобытность своего народа.Встреча Лукашенко с патриархом Кириллом проходит в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера."Сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Это свобода людей, и я рад свидетельствовать, что Белоруссия относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. Дай Бог, чтобы было так", - сказал патриарх.Он отметил, что президент Белоруссии взял на себя "огромную ответственность за сохранение безопасности своего народа, за сохранение самобытности своего народа", в условиях глобализации "борьба за самобытность является борьбой за выживание нации"."Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку, и когда они будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, в каких-то центрах, и под эти стандарты будет подделываться и политика, и культура, и жизнь людей", – сказал патриарх.Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
https://ria.ru/20220604/minsk-1793182776.html
https://ria.ru/20220605/patriarkh-1793276185.html
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в мире, белоруссия, минск, полоцк, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр лукашенко
12:30 06.06.2022 (обновлено: 15:20 06.06.2022)
 
Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством

Патриарх Кирилл на встрече с Лукашенко назвал Белоруссию подлинно суверенным государством

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший Экзарх всея Беларуси и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший Экзарх всея Беларуси и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что Белоруссия – подлинно суверенное государство, отстаивающее свои национальные интересы и самобытность своего народа.
Встреча Лукашенко с патриархом Кириллом проходит в понедельник в Минске в официальной резиденции белорусского лидера.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время возложения цветов к монументу Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы в Минске
"Сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Это свобода людей, и я рад свидетельствовать, что Белоруссия относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство. Дай Бог, чтобы было так", - сказал патриарх.
Он отметил, что президент Белоруссии взял на себя "огромную ответственность за сохранение безопасности своего народа, за сохранение самобытности своего народа", в условиях глобализации "борьба за самобытность является борьбой за выживание нации".
"Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку, и когда они будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия, в каких-то центрах, и под эти стандарты будет подделываться и политика, и культура, и жизнь людей", – сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 14:32Религия
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Предстоятель Русской православной церкви прилетел в Минск 4 июня с трехдневным визитом, приуроченным к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях, которое отмечается в 2022 году. Накануне патриарх возглавил богослужение в Кресто-Воздвиженском соборе Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке.
Патриарх последний раз приезжал в Белоруссию четыре года назад в 2018 году. Встреча патриарха с белорусской паствой была приурочена к 1030-летию Крещения Руси и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
 
РелигияВ миреБелоруссияМинскПолоцкРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Александр Лукашенко
 
 
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