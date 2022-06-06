https://ria.ru/20220606/alleya-1793349214.html
В Приморье вандалы осквернили Аллею летчиков
В Приморье вандалы осквернили Аллею летчиков - РИА Новости, 06.06.2022
В Приморье вандалы осквернили Аллею летчиков
Захоронение лётчиков, погибших в мирное время, осквернили вандалы в приморском Спасске-Дальнем, сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:23
2022-06-06T06:23
2022-06-06T08:42
спасск-дальний
приморский край
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происшествия
ярослав ливанский
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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Захоронение лётчиков, погибших в мирное время, осквернили вандалы в приморском Спасске-Дальнем, сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский."Аллею летчиков осквернили в Спасске-Дальнем. Вандалы облили гранитные надгробия синей краской и написали оскорбления. Прошлым летом поисковое объединение "АвиаПоиск" совместно с администрацией Спасского городского округа провели эксгумацию и перенос праха нескольких погибших экипажей с заброшенного участка кладбища на эту Аллею, где установили плиту с именами всех не вернувшихся из полета — это экипажи самолетов", — сообщил Ливанский.По его словам, акт вандализма возмутил местных жителей, которые надеются, что "злоумышленников обязательно найдут"."Многие жители полагают, что злоумышленники, увидев на фотографии людей в форме, могли подумать, что это военные, исполнявшие свой долг в спецоперации на Украине", — добавил собеседник агентства.СУСК РФ по Приморскому краю по факту повреждения Аллеи лётчиков возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников воинских захоронений). По информации ведомства, место происшествия осмотрено, личности злоумышленников устанавливаются.
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спасск-дальний, приморский край, владивосток, происшествия, ярослав ливанский
06:23 06.06.2022 (обновлено: 08:42 06.06.2022)
В Приморье вандалы осквернили Аллею летчиков
Командир "АвиаПоиска" Ливанский: в Приморье вандалы осквернили Аллею летчиков
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн — РИА Новости. Захоронение лётчиков, погибших в мирное время, осквернили вандалы в приморском Спасске-Дальнем, сообщил РИА Новости командир приморской региональной молодежной общественной организации "Поисковое объединение "АвиаПоиск" Ярослав Ливанский.
"Аллею летчиков осквернили в Спасске-Дальнем
. Вандалы облили гранитные надгробия синей краской и написали оскорбления. Прошлым летом поисковое объединение "АвиаПоиск" совместно с администрацией Спасского городского округа провели эксгумацию и перенос праха нескольких погибших экипажей с заброшенного участка кладбища на эту Аллею, где установили плиту с именами всех не вернувшихся из полета — это экипажи самолетов", — сообщил Ливанский
.
По его словам, акт вандализма возмутил местных жителей, которые надеются, что "злоумышленников обязательно найдут".
"Многие жители полагают, что злоумышленники, увидев на фотографии людей в форме, могли подумать, что это военные, исполнявшие свой долг в спецоперации на Украине", — добавил собеседник агентства.
СУСК РФ по Приморскому краю по факту повреждения Аллеи лётчиков возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение памятников воинских захоронений). По информации ведомства, место происшествия осмотрено, личности злоумышленников устанавливаются.