https://ria.ru/20220606/aeroflot-1793402942.html
БФ Хабенского стал партнером проекта "Мили Милосердия" Аэрофлота
БФ Хабенского стал партнером проекта "Мили Милосердия" Аэрофлота - РИА Новости, 06.06.2022
БФ Хабенского стал партнером проекта "Мили Милосердия" Аэрофлота
Аэрофлот и Благотворительный Фонд Константина Хабенского заключили договор о партнёрстве в рамках проекта "Мили Милосердия". РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:27
2022-06-06T11:27
2022-06-06T11:27
пресс-релизы
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МОСКВА, 6 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Благотворительный Фонд Константина Хабенского заключили договор о партнёрстве в рамках проекта "Мили Милосердия".Участники программы "Аэрофлот Бонус" теперь имеют возможность перечислять свои мили на счёт Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Переданные мили будут использованы для оформления авиабилетов по запросам Фонда. Сотрудничество с Аэрофлотом в рамках проекта "Мили Милосердия" поможет Фонду организовывать перевозки пациентов на обследования и лечение, обеспечивать доставку лекарств и средств реабилитации, оказывать содействие врачам в поездках для проведения операций и консультаций.Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский: "Мы рады возможности партнёрства с Благотворительным Фондом Константина Хабенского в рамках многолетнего проекта Аэрофлота "Мили Милосердия". С момента основания проекта собрано более 1,5 млрд миль, оформлено почти 50 тысяч авиабилетов. Мы глубоко признательны нашим пассажирам–участникам программы "Аэрофлот Бонус", которые жертвуют накопленные мили в помощь тем, кто в ней особенно остро нуждается. Каждая пожертвованная миля — это чей-то шанс исполнить свою мечту, победить болезнь, сохранить жизнь. Я благодарю за это каждого участника проекта. Теперь адресатами вашей помощи могут стать и подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского".Основатель благотворительного фонда Константин Хабенский: "Для прохождения лечения и реабилитации детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга необходимо добраться до клиник и специализированных центров в различных городах России, а после этого вернуться домой. Благодаря подключению нашего Фонда к программе "Мили милосердия" и отправленным клиентами Аэрофлота милям мы сможем приобретать авиабилеты для ребят и их сопровождающих, вместе помогая им на пути к выздоровлению. Также мили необходимы врачам для прохождения курсов повышения квалификации и участия в научных конференциях, а экспертам и команде Фонда — для развития сотрудничества с региональными клиниками и организации образовательных проектов Фонда, проходящих в разных уголках страны".Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.Аэрофлот реализует проект "Мили Милосердия" с 1 июня 2008 года. Участники программы "Аэрофлот Бонус" могут пожертвовать часть накопленных миль в шесть благотворительных фондов: "Подари жизнь", "Линия жизни", Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова, "Шаг вместе", Русфонд, Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Фонды используют мили для оформления авиабилетов своим подопечным. В 2021 году проект "Мили Милосердия" собрал 130,2 млн миль, было выписано 2,9 тысячи билетов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 6 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Благотворительный Фонд Константина Хабенского заключили договор о партнёрстве в рамках проекта "Мили Милосердия".
Участники программы "Аэрофлот
Бонус" теперь имеют возможность перечислять свои мили на счёт Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Переданные мили будут использованы для оформления авиабилетов по запросам Фонда. Сотрудничество с Аэрофлотом в рамках проекта "Мили Милосердия" поможет Фонду организовывать перевозки пациентов на обследования и лечение, обеспечивать доставку лекарств и средств реабилитации, оказывать содействие врачам в поездках для проведения операций и консультаций.
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский: "Мы рады возможности партнёрства с Благотворительным Фондом Константина Хабенского в рамках многолетнего проекта Аэрофлота "Мили Милосердия". С момента основания проекта собрано более 1,5 млрд миль, оформлено почти 50 тысяч авиабилетов. Мы глубоко признательны нашим пассажирам–участникам программы "Аэрофлот Бонус", которые жертвуют накопленные мили в помощь тем, кто в ней особенно остро нуждается. Каждая пожертвованная миля — это чей-то шанс исполнить свою мечту, победить болезнь, сохранить жизнь. Я благодарю за это каждого участника проекта. Теперь адресатами вашей помощи могут стать и подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского".
Основатель благотворительного фонда Константин Хабенский: "Для прохождения лечения и реабилитации детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга необходимо добраться до клиник и специализированных центров в различных городах России, а после этого вернуться домой. Благодаря подключению нашего Фонда к программе "Мили милосердия" и отправленным клиентами Аэрофлота милям мы сможем приобретать авиабилеты для ребят и их сопровождающих, вместе помогая им на пути к выздоровлению. Также мили необходимы врачам для прохождения курсов повышения квалификации и участия в научных конференциях, а экспертам и команде Фонда — для развития сотрудничества с региональными клиниками и организации образовательных проектов Фонда, проходящих в разных уголках страны".
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.
Аэрофлот реализует проект "Мили Милосердия" с 1 июня 2008 года. Участники программы "Аэрофлот Бонус" могут пожертвовать часть накопленных миль в шесть благотворительных фондов: "Подари жизнь", "Линия жизни", Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова, "Шаг вместе", Русфонд, Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Фонды используют мили для оформления авиабилетов своим подопечным. В 2021 году проект "Мили Милосердия" собрал 130,2 млн миль, было выписано 2,9 тысячи билетов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.