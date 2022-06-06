https://ria.ru/20220606/aeroflot-1793402942.html

БФ Хабенского стал партнером проекта "Мили Милосердия" Аэрофлота

БФ Хабенского стал партнером проекта "Мили Милосердия" Аэрофлота - РИА Новости, 06.06.2022

БФ Хабенского стал партнером проекта "Мили Милосердия" Аэрофлота

Аэрофлот и Благотворительный Фонд Константина Хабенского заключили договор о партнёрстве в рамках проекта "Мили Милосердия". РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:27

2022-06-06T11:27

2022-06-06T11:27

пресс-релизы

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МОСКВА, 6 июн – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот и Благотворительный Фонд Константина Хабенского заключили договор о партнёрстве в рамках проекта "Мили Милосердия".Участники программы "Аэрофлот Бонус" теперь имеют возможность перечислять свои мили на счёт Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Переданные мили будут использованы для оформления авиабилетов по запросам Фонда. Сотрудничество с Аэрофлотом в рамках проекта "Мили Милосердия" поможет Фонду организовывать перевозки пациентов на обследования и лечение, обеспечивать доставку лекарств и средств реабилитации, оказывать содействие врачам в поездках для проведения операций и консультаций.Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский: "Мы рады возможности партнёрства с Благотворительным Фондом Константина Хабенского в рамках многолетнего проекта Аэрофлота "Мили Милосердия". С момента основания проекта собрано более 1,5 млрд миль, оформлено почти 50 тысяч авиабилетов. Мы глубоко признательны нашим пассажирам–участникам программы "Аэрофлот Бонус", которые жертвуют накопленные мили в помощь тем, кто в ней особенно остро нуждается. Каждая пожертвованная миля — это чей-то шанс исполнить свою мечту, победить болезнь, сохранить жизнь. Я благодарю за это каждого участника проекта. Теперь адресатами вашей помощи могут стать и подопечные Благотворительного Фонда Константина Хабенского".Основатель благотворительного фонда Константин Хабенский: "Для прохождения лечения и реабилитации детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга необходимо добраться до клиник и специализированных центров в различных городах России, а после этого вернуться домой. Благодаря подключению нашего Фонда к программе "Мили милосердия" и отправленным клиентами Аэрофлота милям мы сможем приобретать авиабилеты для ребят и их сопровождающих, вместе помогая им на пути к выздоровлению. Также мили необходимы врачам для прохождения курсов повышения квалификации и участия в научных конференциях, а экспертам и команде Фонда — для развития сотрудничества с региональными клиниками и организации образовательных проектов Фонда, проходящих в разных уголках страны".Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд оплачивает диагностику и лечение, организует реабилитационные программы, проводит информационную работу с аудиторией, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, а также помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.Аэрофлот реализует проект "Мили Милосердия" с 1 июня 2008 года. Участники программы "Аэрофлот Бонус" могут пожертвовать часть накопленных миль в шесть благотворительных фондов: "Подари жизнь", "Линия жизни", Международный Благотворительный фонд Владимира Спивакова, "Шаг вместе", Русфонд, Благотворительный Фонд Константина Хабенского. Фонды используют мили для оформления авиабилетов своим подопечным. В 2021 году проект "Мили Милосердия" собрал 130,2 млн миль, было выписано 2,9 тысячи билетов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы