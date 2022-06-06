https://ria.ru/20220606/advokaty-1793411909.html
Москалькова предложила создать канал для связи адвокатов с подзащитными
Москалькова предложила создать канал для связи адвокатов с подзащитными - РИА Новости, 06.06.2022
Москалькова предложила создать канал для связи адвокатов с подзащитными
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила министерству юстиции создать интернет-канал, который позволит адвокатам общаться со своими РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:55
2022-06-06T11:55
2022-06-06T11:55
общество
россия
татьяна москалькова
министерство юстиции рф (минюст россии)
интернет
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила министерству юстиции создать интернет-канал, который позволит адвокатам общаться со своими подзащитными, находящимися под стражей, следует из доклада уполномоченного за 2021 год."Проработать вопрос о создании интернет-канала для общения адвокатов с подзащитными, содержащимися под стражей", - говорится в рекомендациях для министерства.Также омбудсмен рекомендовала создать межведомственную группу по подготовке изменений в УПК РФ, "позволяющих учитывать процессуальные особенности производства по уголовным делам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе эпидемии, эпизоотии и иных обстоятельств, возникших в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекших (могущих повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".Кроме того, Минюсту предложено рассмотреть возможность разработки новой редакции Основ государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан с учетом необходимости дальнейшего расширения форм и методов правового просвещения в условиях стремительной цифровизации, а также усиления правозащитной направленности просветительской деятельности.
https://ria.ru/20220603/rossiya-1792947974.html
https://ria.ru/20220602/arest-1792411171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна москалькова, министерство юстиции рф (минюст россии), интернет
Москалькова предложила создать канал для связи адвокатов с подзащитными
Москалькова предложила Минюсту создать интернет-канал для связи адвокатов с подзащитными
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила министерству юстиции создать интернет-канал, который позволит адвокатам общаться со своими подзащитными, находящимися под стражей, следует из доклада уполномоченного за 2021 год.
"Проработать вопрос о создании интернет-канала для общения адвокатов с подзащитными, содержащимися под стражей", - говорится в рекомендациях для министерства.
Также омбудсмен рекомендовала создать межведомственную группу по подготовке изменений в УПК РФ, "позволяющих учитывать процессуальные особенности производства по уголовным делам в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе эпидемии, эпизоотии и иных обстоятельств, возникших в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекших (могущих повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".
Кроме того, Минюсту предложено рассмотреть возможность разработки новой редакции Основ государственной политики РФ
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан с учетом необходимости дальнейшего расширения форм и методов правового просвещения в условиях стремительной цифровизации, а также усиления правозащитной направленности просветительской деятельности.