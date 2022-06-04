https://ria.ru/20220604/yakhtsmen-1793163989.html

Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец

Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец - РИА Новости, 04.06.2022

Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец

Японский путешественник Кэнъити Хориэ в возрасте 83 лет стал самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, не заходя в порты, об этом со ссылкой на офис РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:13

2022-06-04T17:13

2022-06-04T17:16

тихий океан

сан-франциско

япония

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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Японский путешественник Кэнъити Хориэ в возрасте 83 лет стал самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, не заходя в порты, об этом со ссылкой на офис яхтсмена сообщило агентство Киодо.Он отправился из Сан-Франциско в марте, а рано утром 4 июня прошел через пролив Кии в Японии, который был обозначен как конечная цель плавания. За 69 дней он прошел 8,5 тысяч километров.В 1962 году он стал первым путешественником, который смог пересечь Тихий океан на яхте. По возвращении домой он написал книгу "Один в Тихом океане", которая стала бестселлером.Компания, оказывающая ему поддержку в плавании, заявила, что он смог установить рекорд как самый пожилой путешественник, который пересек Тихий океан на яхте.

https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792698517.html

тихий океан

сан-франциско

япония

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

тихий океан, сан-франциско, япония