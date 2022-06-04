https://ria.ru/20220604/yakhtsmen-1793163989.html
Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец
Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец - РИА Новости, 04.06.2022
Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец
Японский путешественник Кэнъити Хориэ в возрасте 83 лет стал самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, не заходя в порты, об этом со ссылкой на офис РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:13
2022-06-04T17:13
2022-06-04T17:16
тихий океан
сан-франциско
япония
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ТОКИО, 4 июн – РИА Новости. Японский путешественник Кэнъити Хориэ в возрасте 83 лет стал самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, не заходя в порты, об этом со ссылкой на офис яхтсмена сообщило агентство Киодо.Он отправился из Сан-Франциско в марте, а рано утром 4 июня прошел через пролив Кии в Японии, который был обозначен как конечная цель плавания. За 69 дней он прошел 8,5 тысяч километров.В 1962 году он стал первым путешественником, который смог пересечь Тихий океан на яхте. По возвращении домой он написал книгу "Один в Тихом океане", которая стала бестселлером.Компания, оказывающая ему поддержку в плавании, заявила, что он смог установить рекорд как самый пожилой путешественник, который пересек Тихий океан на яхте.
https://ria.ru/20220602/sanktsii-1792698517.html
тихий океан
сан-франциско
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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тихий океан, сан-франциско, япония
17:13 04.06.2022 (обновлено: 17:16 04.06.2022)
Самым пожилым яхтсменом, который пересек Тихий океан, стал 83-летний японец
Киодо: японский 83-летний яхтсмен стал самым пожилым человеком, пересекшим Тихий океан