https://ria.ru/20220604/vzryv-1793208483.html

СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек

СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек - РИА Новости, 04.06.2022

СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли, еще 21 пострадал в результате взрыва на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Press... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T23:57

2022-06-04T23:57

2022-06-04T23:59

в мире

индия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, еще 21 пострадал в результате взрыва на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Press Trust of India."Число погибших в результате взрыва на заводе в Хапуре достигло 12, пострадал 21 человек", - говорится в сообщении агентства.Ранее в субботу агентство ANI передавало, что в округе Хапур на химическом заводе взорвался котел. В полиции сообщали, что погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.

https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, индия