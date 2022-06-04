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СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек - РИА Новости, 04.06.2022
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СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек
СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек - РИА Новости, 04.06.2022
СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек
Двенадцать человек погибли, еще 21 пострадал в результате взрыва на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Press... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T23:57
2022-06-04T23:59
в мире
индия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, еще 21 пострадал в результате взрыва на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Press Trust of India."Число погибших в результате взрыва на заводе в Хапуре достигло 12, пострадал 21 человек", - говорится в сообщении агентства.Ранее в субботу агентство ANI передавало, что в округе Хапур на химическом заводе взорвался котел. В полиции сообщали, что погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.
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в мире, индия
23:57 04.06.2022 (обновлено: 23:59 04.06.2022)
 
СМИ: при взрыве на химзаводе в Индии погибли 12 человек

Press Trust of India: 12 человек погибли, 21 пострадал в результате взрыва на химзаводе

© Фото : из личного архива Бориса ГребенщиковаИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : из личного архива Бориса Гребенщикова
Индия . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, еще 21 пострадал в результате взрыва на химическом заводе в округе Хапур индийского штата Уттар-Прадеш, передает агентство Press Trust of India.
"Число погибших в результате взрыва на заводе в Хапуре достигло 12, пострадал 21 человек", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в субботу агентство ANI передавало, что в округе Хапур на химическом заводе взорвался котел. В полиции сообщали, что погибли восемь человек, еще 15 пострадали. Пострадавшие были госпитализированы.
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