https://ria.ru/20220604/vzryv-1793178955.html
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2022
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек
Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:41
2022-06-04T18:41
2022-06-04T18:48
в мире
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241277_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_4bd9f2873d6d6420a25c7101d1a23244.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo."Власти подтвердили смерть семи человек после взрыва, который произошел на шахте угля в Северном Сантандере", - отмечает СМИ.Инцидент произошел несколько дней назад.В настоящее время спасатели продолжают поиски еще восьми шахтеров, которые оказались заблокированы внутри.
https://ria.ru/20220603/kolumbiya-1792773105.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241277_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_4701311eed8d34be34fbbb8d6edb4323.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия
18:41 04.06.2022 (обновлено: 18:48 04.06.2022)
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек
El Tiempo: семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии