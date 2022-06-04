Рейтинг@Mail.ru
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/vzryv-1793178955.html
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2022
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек
Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:41
2022-06-04T18:48
в мире
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241277_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_4bd9f2873d6d6420a25c7101d1a23244.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo."Власти подтвердили смерть семи человек после взрыва, который произошел на шахте угля в Северном Сантандере", - отмечает СМИ.Инцидент произошел несколько дней назад.В настоящее время спасатели продолжают поиски еще восьми шахтеров, которые оказались заблокированы внутри.
https://ria.ru/20220603/kolumbiya-1792773105.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757241277_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_4701311eed8d34be34fbbb8d6edb4323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия
18:41 04.06.2022 (обновлено: 18:48 04.06.2022)
 
В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек

El Tiempo: семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии

© AP Photo / Amr NabilСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Amr Nabil
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo.
"Власти подтвердили смерть семи человек после взрыва, который произошел на шахте угля в Северном Сантандере", - отмечает СМИ.
Инцидент произошел несколько дней назад.
В настоящее время спасатели продолжают поиски еще восьми шахтеров, которые оказались заблокированы внутри.
Машины скорой помощи, Колумбия - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 04:33
СМИ: в Колумбии при падении лифта в больнице пострадали пять человек
 
В миреКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала