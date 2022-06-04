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В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек

В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек - РИА Новости, 04.06.2022

В Колумбии при взрыве на шахте погибли семь человек

Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:41

2022-06-04T18:41

2022-06-04T18:48

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июн – РИА Новости. Семь человек погибли при взрыве на шахте в северо-восточной части Колумбии, сообщила газета El Tiempo."Власти подтвердили смерть семи человек после взрыва, который произошел на шахте угля в Северном Сантандере", - отмечает СМИ.Инцидент произошел несколько дней назад.В настоящее время спасатели продолжают поиски еще восьми шахтеров, которые оказались заблокированы внутри.

https://ria.ru/20220603/kolumbiya-1792773105.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, колумбия