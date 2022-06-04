https://ria.ru/20220604/vliyanie-1793067011.html

Назван главный инструмент влияния Китая на США

Назван главный инструмент влияния Китая на США - РИА Новости, 04.06.2022

Назван главный инструмент влияния Китая на США

Китай — один из крупнейших в мире держателей госдолга США, поэтому, если КНР начнет активно избавляться от американских гособлигаций, это крайне негативно... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T03:15

2022-06-04T03:15

2022-06-04T03:15

экономика

сша

китай

тайвань

в мире

михаил коган

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Китай — один из крупнейших в мире держателей госдолга США, поэтому, если КНР начнет активно избавляться от американских гособлигаций, это крайне негативно скажется на экономике США, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Эксперт отметил, что несмотря на дефицит бюджета и крупный госдолг, США сохраняют интерес инвесторов к своим гособлигациям, поскольку они остаются самой стабильной и большой экономикой мира.Однако в последнее время позиция Соединенных Штатов стала чуть более шаткой, в частности, из-за последствий пандемии, "вертолетных" денег и ускорения инфляции, пояснил Коган.В такой ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара, отмечает Коган. Так КНР может себя повести, в частности, в случае конфликта вокруг Тайваня, полагает он.

https://ria.ru/20220603/dolg-1792766924.html

сша

китай

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экономика, сша, китай, тайвань, в мире, михаил коган