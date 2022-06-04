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Назван главный инструмент влияния Китая на США - РИА Новости, 04.06.2022
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Назван главный инструмент влияния Китая на США
Назван главный инструмент влияния Китая на США - РИА Новости, 04.06.2022
Назван главный инструмент влияния Китая на США
Китай — один из крупнейших в мире держателей госдолга США, поэтому, если КНР начнет активно избавляться от американских гособлигаций, это крайне негативно... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T03:15
2022-06-04T03:15
экономика
сша
китай
тайвань
в мире
михаил коган
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Китай — один из крупнейших в мире держателей госдолга США, поэтому, если КНР начнет активно избавляться от американских гособлигаций, это крайне негативно скажется на экономике США, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.Эксперт отметил, что несмотря на дефицит бюджета и крупный госдолг, США сохраняют интерес инвесторов к своим гособлигациям, поскольку они остаются самой стабильной и большой экономикой мира.Однако в последнее время позиция Соединенных Штатов стала чуть более шаткой, в частности, из-за последствий пандемии, "вертолетных" денег и ускорения инфляции, пояснил Коган.В такой ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара, отмечает Коган. Так КНР может себя повести, в частности, в случае конфликта вокруг Тайваня, полагает он.
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экономика, сша, китай, тайвань, в мире, михаил коган
03:15 04.06.2022
 
Назван главный инструмент влияния Китая на США

Аналитик Коган: главный инструмент влияния Китая на США — это американские гособлигации

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Китай — один из крупнейших в мире держателей госдолга США, поэтому, если КНР начнет активно избавляться от американских гособлигаций, это крайне негативно скажется на экономике США, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
Эксперт отметил, что несмотря на дефицит бюджета и крупный госдолг, США сохраняют интерес инвесторов к своим гособлигациям, поскольку они остаются самой стабильной и большой экономикой мира.
Однако в последнее время позиция Соединенных Штатов стала чуть более шаткой, в частности, из-за последствий пандемии, "вертолетных" денег и ускорения инфляции, пояснил Коган.
"Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была", — сказал аналитик.
В такой ситуации распродажа Китаем американских гособлигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара, отмечает Коган. Так КНР может себя повести, в частности, в случае конфликта вокруг Тайваня, полагает он.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 02:17
Эксперт рассказал, что будет, если Китай продаст весь долг США
 
ЭкономикаСШАКитайТайваньВ миреМихаил Коган
 
 
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