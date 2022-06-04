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CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/uregulirovanie-1793066196.html
CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева
CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева - РИА Новости, 04.06.2022
CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева
Представители США, Великобритании и Евросоюза в последние недели, как утверждает телеканал CNN, проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T00:29
2022-06-04T00:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
киев
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Представители США, Великобритании и Евросоюза в последние недели, как утверждает телеканал CNN, проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в эти дискуссии не включен.Со ссылкой на многочисленные источники CNN сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.Он цитирует неназванных американских и западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине "может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров".Страны вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле диалог был прерван. МИД РФ позднее заявлял, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220603/ukraina-1792688723.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, киев, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, евросоюз, вашингтон, сша
00:29 04.06.2022 (обновлено: 00:45 04.06.2022)
 
CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева

CNN: представители США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские танки в Донецкой области
Украинские танки в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские танки в Донецкой области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Представители США, Великобритании и Евросоюза в последние недели, как утверждает телеканал CNN, проводят регулярные встречи для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования на Украине, при этом Киев в эти дискуссии не включен.
Со ссылкой на многочисленные источники CNN сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
"Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины", — сообщил телеканал.
Он цитирует неназванных американских и западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине "может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров".
Страны вели переговоры о дипломатическом урегулировании конфликта практически с начала российской военной операции, но в апреле диалог был прерван. МИД РФ позднее заявлял, что Киев сам поставил переговоры с РФ на паузу и не ответил на предложения Москвы по проекту договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Украины постоянно делает противоречащие друг другу заявления, что не позволяет понять, чего хочет Киев, а "переговоры сейчас заморожены по решению и в соответствии с линией, избранной украинской стороной".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияКиевДмитрий ПесковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВеликобританияЕвросоюзВашингтонСША
 
 
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