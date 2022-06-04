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Бердымухамедов выделил на продбезопасность Туркмении 300 миллионов долларов - РИА Новости, 04.06.2022
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Бердымухамедов выделил на продбезопасность Туркмении 300 миллионов долларов
Бердымухамедов выделил на продбезопасность Туркмении 300 миллионов долларов - РИА Новости, 04.06.2022
Бердымухамедов выделил на продбезопасность Туркмении 300 миллионов долларов
Президент Сердар Бердымухамедов принял решение направить 300 миллионов долларов США на обеспечение продовольственной безопасности страны, сообщает в субботу... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:05
2022-06-04T21:19
сердар бердымухамедов
сша
экономика
продовольствие
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АШХАБАД, 4 июн - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов принял решение направить 300 миллионов долларов США на обеспечение продовольственной безопасности страны, сообщает в субботу Туркменское телевидение.Об этом глава государства заявил на совместном заседании правительства и Совбеза страны.Выступивший на заседании вице-премьер по экономике Мухамметгулы Мухаммедов сообщил о мерах, принимаемых в стране по улучшению снабжения населения продовольственной продукцией, созданию запасов продовольствия в необходимых объемах и обеспечении товарного изобилия продуктов питания на потребительских рынках страны.В этой связи, вице-премьер предложил выделить соответствующим структурам денежные средства для обеспечения населения продовольственной продукцией. Также он сообщил, что в Государственном бюджете на 2023 год намечено предусмотреть необходимый объем финансовых средств для обеспечения бесперебойного снабжения населения страны продовольствием.Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения и подписал соответствующее постановление. Он сообщил членам правительства, что для обеспечения продовольственной безопасности страны принял решение выделить туркменским предпринимателям 150 миллионов долларов США для организации соответствующих производств. Также, по словам президента, еще 150 миллионов долларов получит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана для закупки необходимых продовольственных товаров.
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сердар бердымухамедов , сша, экономика, продовольствие
21:05 04.06.2022 (обновлено: 21:19 04.06.2022)
 
Бердымухамедов выделил на продбезопасность Туркмении 300 миллионов долларов

Глава Туркмении выделил 300 миллионов долларов на продовольственную безопасность страны

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкСердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
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АШХАБАД, 4 июн - РИА Новости. Президент Сердар Бердымухамедов принял решение направить 300 миллионов долларов США на обеспечение продовольственной безопасности страны, сообщает в субботу Туркменское телевидение.
Об этом глава государства заявил на совместном заседании правительства и Совбеза страны.
Выступивший на заседании вице-премьер по экономике Мухамметгулы Мухаммедов сообщил о мерах, принимаемых в стране по улучшению снабжения населения продовольственной продукцией, созданию запасов продовольствия в необходимых объемах и обеспечении товарного изобилия продуктов питания на потребительских рынках страны.
В этой связи, вице-премьер предложил выделить соответствующим структурам денежные средства для обеспечения населения продовольственной продукцией. Также он сообщил, что в Государственном бюджете на 2023 год намечено предусмотреть необходимый объем финансовых средств для обеспечения бесперебойного снабжения населения страны продовольствием.
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Президент Сердар Бердымухамедов одобрил представленные предложения и подписал соответствующее постановление. Он сообщил членам правительства, что для обеспечения продовольственной безопасности страны принял решение выделить туркменским предпринимателям 150 миллионов долларов США для организации соответствующих производств. Также, по словам президента, еще 150 миллионов долларов получит министерство торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана для закупки необходимых продовольственных товаров.
 
Сердар БердымухамедовСШАЭкономикаПродовольствие
 
 
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