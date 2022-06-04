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Правительство одобрило поддержку туристической отрасли - РИА Новости, 04.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220604/turizm-1793130328.html
Правительство одобрило поддержку туристической отрасли
Правительство одобрило поддержку туристической отрасли - РИА Новости, 04.06.2022
Правительство одобрило поддержку туристической отрасли
Правительство России одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:09
2022-06-04T14:09
туризм
россия
правительство рф
новости - туризм
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на сайте кабмина."Одобрить направление бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на реализацию мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Минстрою России для предоставления в 2022–2024 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации... в размере 3 427 710 500 рублей, в 2023 году – 10 604 534 900 рублей, в 2024 году – 10 174 621 400 рублей и утвердить распределение указанных субсидий", - говорится в сообщении.Уточняется, что финансовое обеспечение проекта происходит в целях развития туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма".
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россия, правительство рф, новости - туризм
14:09 04.06.2022
 
Правительство одобрило поддержку туристической отрасли

Правительство одобрило выделение средств на проект "Туризм и индустрия гостеприимства"

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить направление бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на реализацию мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Минстрою России для предоставления в 2022–2024 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации... в размере 3 427 710 500 рублей, в 2023 году – 10 604 534 900 рублей, в 2024 году – 10 174 621 400 рублей и утвердить распределение указанных субсидий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что финансовое обеспечение проекта происходит в целях развития туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма".
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