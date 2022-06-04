https://ria.ru/20220604/turizm-1793130328.html

Правительство одобрило поддержку туристической отрасли

Правительство одобрило поддержку туристической отрасли - РИА Новости, 04.06.2022

Правительство одобрило поддержку туристической отрасли

Правительство России одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:09

2022-06-04T14:09

2022-06-04T14:09

туризм

россия

правительство рф

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791844222_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_60e5b6aee514fae8b43938cf5ff99923.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств Минстрою на реализацию проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщается на сайте кабмина."Одобрить направление бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России на реализацию мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", Минстрою России для предоставления в 2022–2024 годах из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации... в размере 3 427 710 500 рублей, в 2023 году – 10 604 534 900 рублей, в 2024 году – 10 174 621 400 рублей и утвердить распределение указанных субсидий", - говорится в сообщении.Уточняется, что финансовое обеспечение проекта происходит в целях развития туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие туризма".

https://ria.ru/20220603/vozvrat-1793029041.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, правительство рф, новости - туризм