https://ria.ru/20220604/svatovo-1793183186.html

Один ребенок остается в реанимации после обстрела Сватово, сообщила врач

Один ребенок остается в реанимации после обстрела Сватово, сообщила врач - РИА Новости, 04.06.2022

Один ребенок остается в реанимации после обстрела Сватово, сообщила врач

Один из детей, пострадавших от обстрела Сватово в ЛНР из "Точки-У" со стороны украинских боевиков 27 мая, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, ещё... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:21

2022-06-04T19:21

2022-06-04T19:21

владимир путин

россия

сватово

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Один из детей, пострадавших от обстрела Сватово в ЛНР из "Точки-У" со стороны украинских боевиков 27 мая, остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, ещё один двухмесячный мальчик остался сиротой, сообщила РИА Новости главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Людмила Белецкая.При обстреле Сватово украинскими националистами 27 мая погибли три человека, было ранено 23, в том числе пятеро детей. Трое из них были госпитализированы в ЛРДКБ в реанимацию, ещё двое - в стационар. По факту обстрела СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещённых средств и методов ведения войны")."Из пяти детей четверо переведены в хирургический стационар - хирургическое и отоларингологическое отделение, в зависимости от профиля минно-взрывной травмы", - сообщила Белецкая агентству.Ещё один, 12-летний мальчик, в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации, отметила главврач. По ее словам, он получил несколько очень серьёзных травм."Консультировались с ведущими клиниками РФ. Все сделано на данный момент. Осматривался российскими специалистами. Наши нейрохирурги все, что можно делают", - заверила главврач.Белецкая рассказала, что ещё один двухмесячный пациент идёт на поправку, однако его мама на днях скончалась от полученных ран. В палате с мальчиком сейчас находится бабушка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

россия

сватово

украина

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владимир путин, россия, сватово, украина, следственный комитет россии (ск рф)