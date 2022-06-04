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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T19:49
2022-06-04T19:49
2022-06-04T19:49
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украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, петровский район, украина, донецк (днр)
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку