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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T19:49

2022-06-04T19:49

2022-06-04T19:49

в мире

петровский район

украина

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 18.45 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.45 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220601/pravila-1792222640.html

петровский район

украина

донецк (днр)

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в мире, петровский район, украина, донецк (днр)