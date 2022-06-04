https://ria.ru/20220604/ssha-1793198273.html
Компания Abbott возобновляет производство детских смесей в США
Компания Abbott возобновляет производство детских смесей в США - РИА Новости, 04.06.2022
Компания Abbott возобновляет производство детских смесей в США
Американская компания Abbott, с которой связана нехватка детского питания в США, возобновляет производство детских смесей на своем предприятии в Стерджисе (штат РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:35
2022-06-04T21:35
2022-06-04T21:35
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американская компания Abbott, с которой связана нехватка детского питания в США, возобновляет производство детских смесей на своем предприятии в Стерджисе (штат Мичиган), говорится в заявлении на сайте компании."Компания Abbott возобновляет сегодня производство детских смесей на своем предприятии в Стерджисе, штат Мичиган", - говорится в заявлении, согласно которому компания выполнила "первоначальные требования", согласованные с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Отмечается, что компания возобновляет производство EleCare и других смесей, продукция EleCare начнет поступать на рынок ориентировочно 20 июня."Мы будем наращивать производство так быстро, как только сможем, соблюдая при этом все требования", - пообещали в компании, добавив, что "сделают все возможное", чтобы вновь завоевать доверие потребителей.Дефицит молочных смесей для искусственного вскармливания детей возник в США после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.
https://ria.ru/20220603/pitanie-1792840417.html
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сша
Компания Abbott возобновляет производство детских смесей в США
Компания Abbott, с которой связан дефицит детских смесей, возобновляет производство в США
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Американская компания Abbott, с которой связана нехватка детского питания в США, возобновляет производство детских смесей на своем предприятии в Стерджисе (штат Мичиган), говорится в заявлении на сайте компании.
"Компания Abbott возобновляет сегодня производство детских смесей на своем предприятии в Стерджисе, штат Мичиган", - говорится в заявлении, согласно которому компания выполнила "первоначальные требования", согласованные с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Отмечается, что компания возобновляет производство EleCare и других смесей, продукция EleCare начнет поступать на рынок ориентировочно 20 июня.
"Мы будем наращивать производство так быстро, как только сможем, соблюдая при этом все требования", - пообещали в компании, добавив, что "сделают все возможное", чтобы вновь завоевать доверие потребителей.
Дефицит молочных смесей для искусственного вскармливания детей возник в США
после того, как регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, заподозрив ее заражение болезнетворными бактериями.