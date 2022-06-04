https://ria.ru/20220604/spasateli-1793104537.html

Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой

Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой - РИА Новости, 04.06.2022

Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой

Магаданские спасатели обнаружили четверых дальнобойщиков, которых две недели искали на зимнике, ведущем с Чукотки на Колыму, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T11:50

2022-06-04T11:50

2022-06-04T11:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

магаданская область

чукотский автономный округ

происшествия

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МАГАДАН, 4 июн – РИА Новости. Магаданские спасатели обнаружили четверых дальнобойщиков, которых две недели искали на зимнике, ведущем с Чукотки на Колыму, сообщает ГУМЧС России по Магаданской области.Четверо мужчин выехали 14 мая на двух грузовых автомобилях из поселка Омолон в Чукотском автономном округе и направились в сторону поселка Омсукчан Магаданской области. К назначенному времени мужчины до пункта назначения не добрались и на связь не выходили. Родственники обратились за помощью в полицию. Однако найти дальнобойщиков оперативно не получилось."Поиски результатов не принесли, к обследованию предполагаемого района поиска были привлечены сотрудники МЧС по Магаданской области. С воздуха в 70 километрах от поселка Омолон были обнаружены пропавшие автомобили КАМАЗ и УРАЛ, а также группа из четырех человек. Мужчин подняли на борт вертолета и доставили в поселок Омсукчан, медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении.Добавляется, что водители не смогли преодолеть реку Кедон в связи с подъемом уровня воды и разломом ледового поля, которое до наступления тепла представляло собой зимнюю дорогу. Автомобили застряли, средств связи у мужчин не было, сообщить о своем местонахождении они не могли.

https://ria.ru/20220510/turistka-1787773998.html

россия

магаданская область

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, чукотский автономный округ, происшествия