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Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой - РИА Новости, 04.06.2022
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Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой
Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой - РИА Новости, 04.06.2022
Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой
Магаданские спасатели обнаружили четверых дальнобойщиков, которых две недели искали на зимнике, ведущем с Чукотки на Колыму, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:50
2022-06-04T11:50
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
магаданская область
чукотский автономный округ
происшествия
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МАГАДАН, 4 июн – РИА Новости. Магаданские спасатели обнаружили четверых дальнобойщиков, которых две недели искали на зимнике, ведущем с Чукотки на Колыму, сообщает ГУМЧС России по Магаданской области.Четверо мужчин выехали 14 мая на двух грузовых автомобилях из поселка Омолон в Чукотском автономном округе и направились в сторону поселка Омсукчан Магаданской области. К назначенному времени мужчины до пункта назначения не добрались и на связь не выходили. Родственники обратились за помощью в полицию. Однако найти дальнобойщиков оперативно не получилось."Поиски результатов не принесли, к обследованию предполагаемого района поиска были привлечены сотрудники МЧС по Магаданской области. С воздуха в 70 километрах от поселка Омолон были обнаружены пропавшие автомобили КАМАЗ и УРАЛ, а также группа из четырех человек. Мужчин подняли на борт вертолета и доставили в поселок Омсукчан, медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении.Добавляется, что водители не смогли преодолеть реку Кедон в связи с подъемом уровня воды и разломом ледового поля, которое до наступления тепла представляло собой зимнюю дорогу. Автомобили застряли, средств связи у мужчин не было, сообщить о своем местонахождении они не могли.
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россия
магаданская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), магаданская область, чукотский автономный округ, происшествия
11:50 04.06.2022
 
Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае между Чукоткой и Колымой

Спасатели нашли дальнобойщиков, пропавших в мае на зимнике между Чукоткой и Колымой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МАГАДАН, 4 июн – РИА Новости. Магаданские спасатели обнаружили четверых дальнобойщиков, которых две недели искали на зимнике, ведущем с Чукотки на Колыму, сообщает ГУМЧС России по Магаданской области.
Четверо мужчин выехали 14 мая на двух грузовых автомобилях из поселка Омолон в Чукотском автономном округе и направились в сторону поселка Омсукчан Магаданской области. К назначенному времени мужчины до пункта назначения не добрались и на связь не выходили. Родственники обратились за помощью в полицию. Однако найти дальнобойщиков оперативно не получилось.
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"Поиски результатов не принесли, к обследованию предполагаемого района поиска были привлечены сотрудники МЧС по Магаданской области. С воздуха в 70 километрах от поселка Омолон были обнаружены пропавшие автомобили КАМАЗ и УРАЛ, а также группа из четырех человек. Мужчин подняли на борт вертолета и доставили в поселок Омсукчан, медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении.
Добавляется, что водители не смогли преодолеть реку Кедон в связи с подъемом уровня воды и разломом ледового поля, которое до наступления тепла представляло собой зимнюю дорогу. Автомобили застряли, средств связи у мужчин не было, сообщить о своем местонахождении они не могли.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Магаданская областьЧукотский автономный округПроисшествия
 
 
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