https://ria.ru/20220604/sluchevsk-1793174628.html
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске - РИА Новости, 04.06.2022
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске
Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:13
2022-06-04T18:13
2022-06-04T18:13
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр богомаз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС в селе Случевск Погарского района ликвидировано открытое горение двух домов и надворной хозяйственной постройки. Работа оперативных служб на месте продолжается", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела со стороны украинских войск, есть один пострадавший.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
погарский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, погарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр богомаз
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске
Губернатор Богомаз: спасатели ликвидировали открытое горение домов в селе Случевск