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Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/sluchevsk-1793174628.html
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске - РИА Новости, 04.06.2022
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске
Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:13
2022-06-04T18:13
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр богомаз
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС в селе Случевск Погарского района ликвидировано открытое горение двух домов и надворной хозяйственной постройки. Работа оперативных служб на месте продолжается", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела со стороны украинских войск, есть один пострадавший.
https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html
погарский район
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происшествия, погарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр богомаз
18:13 04.06.2022
 
Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске

Губернатор Богомаз: спасатели ликвидировали открытое горение домов в селе Случевск

© Фото : @avbogomaz/TelegramПоследствия удара ВСУ по послку Случевск Брянской области
Последствия удара ВСУ по послку Случевск Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : @avbogomaz/Telegram
Последствия удара ВСУ по послку Случевск Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС в селе Случевск Погарского района ликвидировано открытое горение двух домов и надворной хозяйственной постройки. Работа оперативных служб на месте продолжается", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела со стороны украинских войск, есть один пострадавший.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПогарский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Богомаз
 
 
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