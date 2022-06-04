https://ria.ru/20220604/sluchevsk-1793174628.html

Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске

Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске - РИА Новости, 04.06.2022

Спасатели потушили загоревшиеся после обстрела ВСУ дома в Случевске

Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:13

2022-06-04T18:13

2022-06-04T18:13

специальная военная операция на украине

происшествия

погарский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр богомаз

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение двух домов в брянском селе Случевск, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз."Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС в селе Случевск Погарского района ликвидировано открытое горение двух домов и надворной хозяйственной постройки. Работа оперативных служб на месте продолжается", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что два дома загорелись в брянском поселке Случевск после обстрела со стороны украинских войск, есть один пострадавший.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

погарский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, погарский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр богомаз