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Украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/slavyansk-1793161886.html
Украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска
Украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска
Украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска, а на комбикормовом заводе разместили бронетехнику и вооружения, сообщил РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:03
2022-06-04T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска, а на комбикормовом заводе разместили бронетехнику и вооружения, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:03 04.06.2022
 
Украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска

Мизинцев: украинские боевики поселились в училище, техникуме и интернате Славянска

© РИА Новости . Андрей СтенинОполченцы на въезде в город Славянск.
Ополченцы на въезде в город Славянск. - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости . Андрей Стенин
Ополченцы на въезде в город Славянск.. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска, а на комбикормовом заводе разместили бронетехнику и вооружения, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в школах №5 и №6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских националистических формирований, а на территории комбикормового завода – тяжелое вооружение и бронетехника", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:05Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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