Украинские боевики поселились в учебных заведениях Славянска
Мизинцев: украинские боевики поселились в училище, техникуме и интернате Славянска
Ополченцы на въезде в город Славянск.. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские боевики поселились в школах, училище, техникуме и интернате города Славянска, а на комбикормовом заводе разместили бронетехнику и вооружения, сообщил в субботу руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Славянске Донецкой Народной Республики в школах №5 и №6, музыкальной школе, железнодорожном училище, химико-механическом техникуме и интернате размещены боевики украинских националистических формирований, а на территории комбикормового завода – тяжелое вооружение и бронетехника", - сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.