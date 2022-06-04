https://ria.ru/20220604/roy-1793197551.html
Завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный, уверен Рой
Завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный, уверен Рой - РИА Новости, 04.06.2022
Завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный, уверен Рой
Российского читателя в будущем ждет хорошая отечественная литература, в стране много потрясающих авторов, заявил РИА Новости писатель Олег Рой. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:28
2022-06-04T21:28
2022-06-04T21:28
культура
олег рой
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российского читателя в будущем ждет хорошая отечественная литература, в стране много потрясающих авторов, заявил РИА Новости писатель Олег Рой."Читателя ждет хорошая российская литература, которая была полностью отвергнута нами самими же в угоду иностранной литературе иногда очень плохого качества. Не иногда, а зачастую. Завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный: у нас много потрясающих авторов, которые ждали несколько десятилетий чтобы на них обратили внимание", - сказал Рой агентству на книжном фестивале "Красная площадь".Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII книжного фестиваля "Красная площадь", который проходит в центре российской столицы с 3 по 6 июня.
https://ria.ru/20220604/roy-1793197353.html
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олег рой
Завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный, уверен Рой
Олег Рой: завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российского читателя в будущем ждет хорошая отечественная литература, в стране много потрясающих авторов, заявил РИА Новости писатель Олег Рой.
"Читателя ждет хорошая российская литература, которая была полностью отвергнута нами самими же в угоду иностранной литературе иногда очень плохого качества. Не иногда, а зачастую. Завтрашний день российской литературы абсолютно безоблачный: у нас много потрясающих авторов, которые ждали несколько десятилетий чтобы на них обратили внимание", - сказал Рой агентству на книжном фестивале "Красная площадь".
Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII книжного фестиваля "Красная площадь", который проходит в центре российской столицы с 3 по 6 июня.