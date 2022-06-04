https://ria.ru/20220604/roy-1793197353.html

Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве

Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве - РИА Новости, 04.06.2022

Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве

Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой презентовал сегодня свой новый роман... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T16:25

2022-06-04T16:25

2022-06-04T21:27

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россия

олег рой

культура

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой презентовал сегодня свой новый роман "Прости" на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Во время творческой встречи Рой сделал лирическое отступление и рассказал, что 18 лет назад потерял сына в новогоднюю ночь, с тех пор он посвящает ему каждую свою книгу.Писатель также отметил, что сейчас у него "лежит недописанный роман в жанре психологическая драма", а в этом году он порадует читателей книгой, наполненной любовью, под названием "Трудности перевода".Также Рой заявил, что его произведения ещё ни разу не были поставлены в театре, отметив, что был только мюзикл."Я все отдам бесплатно, если найдётся такой режиссёр, который грамотно это сделает" - сказал Рой, отметив, что "это, например, могла бы быть книга "Искупление".На встрече автор представил свой новый роман "Прости". Это история о надежде и прощении для тех, кто ищет жизнеутверждающую книгу с интригующим сюжетом и счастливым финалом.Рой добавил, что люди редко говорят своим близким о любви в повседневной жизни. В завершение встречи писатель и все, кто пришли на мероприятие, дружно сказали три слова: "Я тебя люблю".Фестиваль "Красная площадь" продлится до 6 июня и будет включать в себя более 400 событий. Мероприятие состоится офлайн, а для его основных событий запланированы трансляции. Гостей фестиваля ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и новые книги со всей России.Книжный фестиваль проводится ежегодно на Красной площади с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).

https://ria.ru/20220604/seslavinskiy-1793167953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

александр пушкин, россия, олег рой