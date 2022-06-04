https://ria.ru/20220604/roy-1793197353.html
Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве
Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве - РИА Новости, 04.06.2022
Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве
Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой презентовал сегодня свой новый роман... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T16:25
2022-06-04T16:25
2022-06-04T21:27
александр пушкин
россия
олег рой
культура
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой презентовал сегодня свой новый роман "Прости" на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Во время творческой встречи Рой сделал лирическое отступление и рассказал, что 18 лет назад потерял сына в новогоднюю ночь, с тех пор он посвящает ему каждую свою книгу.Писатель также отметил, что сейчас у него "лежит недописанный роман в жанре психологическая драма", а в этом году он порадует читателей книгой, наполненной любовью, под названием "Трудности перевода".Также Рой заявил, что его произведения ещё ни разу не были поставлены в театре, отметив, что был только мюзикл."Я все отдам бесплатно, если найдётся такой режиссёр, который грамотно это сделает" - сказал Рой, отметив, что "это, например, могла бы быть книга "Искупление".На встрече автор представил свой новый роман "Прости". Это история о надежде и прощении для тех, кто ищет жизнеутверждающую книгу с интригующим сюжетом и счастливым финалом.Рой добавил, что люди редко говорят своим близким о любви в повседневной жизни. В завершение встречи писатель и все, кто пришли на мероприятие, дружно сказали три слова: "Я тебя люблю".Фестиваль "Красная площадь" продлится до 6 июня и будет включать в себя более 400 событий. Мероприятие состоится офлайн, а для его основных событий запланированы трансляции. Гостей фестиваля ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и новые книги со всей России.Книжный фестиваль проводится ежегодно на Красной площади с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина.Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).
https://ria.ru/20220604/seslavinskiy-1793167953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр пушкин, россия, олег рой
16:25 04.06.2022 (обновлено: 21:27 04.06.2022)
Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале в Москве
Олег Рой представил новую книгу "Прости" на фестивале "Красная площадь" в Москве
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой презентовал сегодня свой новый роман "Прости" на книжном фестивале "Красная площадь" в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
"В этом году площадь и фестиваль переполнены. Мы три года не выпускали этот роман, ждали именно этого фестиваля. Роман уже давно продаётся, заканчивается в книге всё хорошо, это уже не секрет… В жизни же эта история закончилась по-другому", - сказал автор.
Во время творческой встречи Рой сделал лирическое отступление и рассказал, что 18 лет назад потерял сына в новогоднюю ночь, с тех пор он посвящает ему каждую свою книгу.
Писатель также отметил, что сейчас у него "лежит недописанный роман в жанре психологическая драма", а в этом году он порадует читателей книгой, наполненной любовью, под названием "Трудности перевода".
Также Рой заявил, что его произведения ещё ни разу не были поставлены в театре, отметив, что был только мюзикл.
"Я все отдам бесплатно, если найдётся такой режиссёр, который грамотно это сделает" - сказал Рой, отметив, что "это, например, могла бы быть книга "Искупление".
На встрече автор представил свой новый роман "Прости". Это история о надежде и прощении для тех, кто ищет жизнеутверждающую книгу с интригующим сюжетом и счастливым финалом.
Рой добавил, что люди редко говорят своим близким о любви в повседневной жизни. В завершение встречи писатель и все, кто пришли на мероприятие, дружно сказали три слова: "Я тебя люблю".
Фестиваль "Красная площадь" продлится до 6 июня и будет включать в себя более 400 событий. Мероприятие состоится офлайн, а для его основных событий запланированы трансляции. Гостей фестиваля ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и новые книги со всей России
.
Книжный фестиваль проводится ежегодно на Красной площади с 2015 года, он приурочен ко дню рождения Александра Пушкина
.
Агентство РИА Новости и радио Sputnik выступают информационными партнерами VIII Книжного фестиваля "Красная площадь" (3-6 июня 2022 года).