Рейтинг@Mail.ru
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии - РИА Новости, 04.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220604/rosgvardiya-1793136761.html
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии - РИА Новости, 04.06.2022
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии
Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:44
2022-06-04T14:44
россия
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии."В пятницу, около 21 часа местного времени неизвестный мужчина облил горючей жидкостью входную дверь здания, в котором располагается межрайонный отдел вневедомственной охраны по Комсомольску-на-Амуре, после чего совершил поджог и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.Как рассказал РИА Новости информированный источник в силовых структурах, мужчине 50 лет, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Мужчина ярый несистемный оппозиционер - противник власти", - отметил источник.
https://ria.ru/20220530/diskreditatsiya-1791747599.html
россия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
14:44 04.06.2022
 
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии

В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину, совершившего поджог двери здания Росгвардии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии.
"В пятницу, около 21 часа местного времени неизвестный мужчина облил горючей жидкостью входную дверь здания, в котором располагается межрайонный отдел вневедомственной охраны по Комсомольску-на-Амуре, после чего совершил поджог и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.
Как рассказал РИА Новости информированный источник в силовых структурах, мужчине 50 лет, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Мужчина ярый несистемный оппозиционер - противник власти", - отметил источник.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 14:16
Жителя Кузбасса дважды за пять дней оштрафовали за дискредитацию армии
 
РоссияПроисшествияКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала