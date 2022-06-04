https://ria.ru/20220604/rosgvardiya-1793136761.html
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии - РИА Новости, 04.06.2022
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии
Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:44
2022-06-04T14:44
2022-06-04T14:44
россия
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии."В пятницу, около 21 часа местного времени неизвестный мужчина облил горючей жидкостью входную дверь здания, в котором располагается межрайонный отдел вневедомственной охраны по Комсомольску-на-Амуре, после чего совершил поджог и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.Как рассказал РИА Новости информированный источник в силовых структурах, мужчине 50 лет, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Мужчина ярый несистемный оппозиционер - противник власти", - отметил источник.
https://ria.ru/20220530/diskreditatsiya-1791747599.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии
В Комсомольске-на-Амуре задержали мужчину, совершившего поджог двери здания Росгвардии
ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии.
"В пятницу, около 21 часа местного времени неизвестный мужчина облил горючей жидкостью входную дверь здания, в котором располагается межрайонный отдел вневедомственной охраны по Комсомольску-на-Амуре
, после чего совершил поджог и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.
Как рассказал РИА Новости информированный источник в силовых структурах, мужчине 50 лет, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Мужчина ярый несистемный оппозиционер - противник власти", - отметил источник.