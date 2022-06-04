https://ria.ru/20220604/rosgvardiya-1793136761.html

В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии

В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии - РИА Новости, 04.06.2022

В Комсомольске-на-Амуре мужчина поджег дверь здания Росгвардии

Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:44

2022-06-04T14:44

2022-06-04T14:44

россия

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Мужчина поджег входную дверь в здании вневедомственной охраны Росгвардии по Комсомольску-на-Амуре, его задержали, сообщили РИА Новости в региональном управлении Росгвардии."В пятницу, около 21 часа местного времени неизвестный мужчина облил горючей жидкостью входную дверь здания, в котором располагается межрайонный отдел вневедомственной охраны по Комсомольску-на-Амуре, после чего совершил поджог и скрылся с места происшествия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет. Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.Как рассказал РИА Новости информированный источник в силовых структурах, мужчине 50 лет, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. "Мужчина ярый несистемный оппозиционер - противник власти", - отметил источник.

https://ria.ru/20220530/diskreditatsiya-1791747599.html

россия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)