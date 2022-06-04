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Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве - РИА Новости, 04.06.2022
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Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве
Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве - РИА Новости, 04.06.2022
Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве
Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве в субботу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:13
2022-06-04T18:13
общество
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве в субботу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."На Чистопрудном бульваре сегодня прошли Парад и выставка ретротранспорта", - сообщает Дептранс.По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ретропарад прошёл при участии не только трамваев, но и техники из гаража особого назначения Федеральной службы охраны.Он отметил, что трамвай в Москве сегодня перевозит почти 600 тысяч человек в рабочий день, и количество человек постоянно растёт."Задача, которую поставил мэр города, в течение ближайших двух лет полностью обновить московский трамвай, на сегодняшний день 95% московского трамвая - этот новые современные машины... За ближайшие полтора года мы обновим оставшийся парк трамваев", - сказал Ликсутов.
https://ria.ru/20220604/moskva-1793149663.html
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общество, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, департамент транспорта г. москвы
18:13 04.06.2022
 
Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве

Дептранс: парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники парада ретротранспорта в Москве
Участники парада ретротранспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Участники парада ретротранспорта в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Парад и выставка ретротранспорта прошли в Москве в субботу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"На Чистопрудном бульваре сегодня прошли Парад и выставка ретротранспорта", - сообщает Дептранс.
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По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ретропарад прошёл при участии не только трамваев, но и техники из гаража особого назначения Федеральной службы охраны.
Он отметил, что трамвай в Москве сегодня перевозит почти 600 тысяч человек в рабочий день, и количество человек постоянно растёт.
"Задача, которую поставил мэр города, в течение ближайших двух лет полностью обновить московский трамвай, на сегодняшний день 95% московского трамвая - этот новые современные машины... За ближайшие полтора года мы обновим оставшийся парк трамваев", - сказал Ликсутов.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМаксим ЛиксутовМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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