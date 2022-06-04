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Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину - РИА Новости, 04.06.2022
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Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину
Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину - РИА Новости, 04.06.2022
Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину
Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину, его также опознали свидетели, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:35
2022-06-04T11:35
происшествия
жилье
армения
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину, его также опознали свидетели, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."В ходе проведения следственных действий свидетели опознали обвиняемого как лицо, совершившее преступление. Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление", - сказала она.По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Фигуранту уже предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.Как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, Хамовнический районный суд с участием прокуратуры Центрального административного округа рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемый - 24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян. Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй статье УК Армении "Подготовка убийства в корыстных целях".Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители в апреле уже задерживали бизнесмена Камаряна в связи с его розыском в Армении.Кроме того, как заявлял РИА Новости другой источник в органах, Камарян гарантировал себе "блок" на экстрадицию – он был гражданином России, то есть "его выдача была исключена".
https://ria.ru/20220604/ubiystvo-1793088748.html
https://ria.ru/20220603/ubiystvo-1792801498.html
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происшествия, жилье, армения, россия, следственный комитет россии (ск рф)
11:35 04.06.2022
 
Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину

Обвиняемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы признал вину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве мужчины в центре Москвы признал вину, его также опознали свидетели, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В ходе проведения следственных действий свидетели опознали обвиняемого как лицо, совершившее преступление. Под тяжестью имеющихся доказательств в ходе допроса молодой человек признал свою вину и подробно показал в ходе проверки показаний на месте, как совершил преступление", - сказала она.
По данным столичного главка СК РФ, мужчину (его имя официально не называлось) убили во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте. Фигуранту уже предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.
Как сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале, Хамовнический районный суд с участием прокуратуры Центрального административного округа рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, обвиняемый - 24-летний гражданин Армении Айрик Ервандян. Ему может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
09:44
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по второй статье УК Армении "Подготовка убийства в корыстных целях".
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители в апреле уже задерживали бизнесмена Камаряна в связи с его розыском в Армении.
Кроме того, как заявлял РИА Новости другой источник в органах, Камарян гарантировал себе "блок" на экстрадицию – он был гражданином России, то есть "его выдача была исключена".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
Вчера, 10:16
Застреленный в Москве армянин гарантировал себе "блок" на экстрадицию
 
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