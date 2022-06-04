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В Хабаровском крае осудят экс-заведующую общежития за отравление студентов - РИА Новости, 04.06.2022
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В Хабаровском крае осудят экс-заведующую общежития за отравление студентов
В Хабаровском крае осудят экс-заведующую общежития за отравление студентов - РИА Новости, 04.06.2022
В Хабаровском крае осудят экс-заведующую общежития за отравление студентов
Бывшая заведующая общежитием строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом за отравление 25 студентов некачественной водой, которые... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:07
2022-06-04T15:08
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
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ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Бывшая заведующая общежитием строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом за отравление 25 студентов некачественной водой, которые лечились от кишечной инфекции, сообщает прокуратура Хабаровского края.Ранее сообщалось, что в мае прошлого года в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж" острой кишечной инфекцией заразились более 20 человек. Минздрав региона сообщал, что тогда 13 и 14 мая были госпитализированы 19 учащихся и один сотрудник. Региональные прокуратура и СУСК начали проверки, было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей."Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей 51-летней заведующей общежитием, принадлежащим КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж". Она обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Женщина организовала доставку в общежитие для потребления студентами питьевой воды из подземного нецентрализованного источника водоснабжения, что привело к массовому инфекционному заболеванию - острой кишечной инфекцией среди не менее 25 человек", - сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что дело рассмотрит Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия
15:07 04.06.2022 (обновлено: 15:08 04.06.2022)
 
В Хабаровском крае осудят экс-заведующую общежития за отравление студентов

Экс-заведующую общежития колледжа Комсомольска-на-Амуре осудят за отравление студентов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ХАБАРОВСК, 4 июн - РИА Новости. Бывшая заведующая общежитием строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом за отравление 25 студентов некачественной водой, которые лечились от кишечной инфекции, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что в мае прошлого года в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж" острой кишечной инфекцией заразились более 20 человек. Минздрав региона сообщал, что тогда 13 и 14 мая были госпитализированы 19 учащихся и один сотрудник. Региональные прокуратура и СУСК начали проверки, было заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей 51-летней заведующей общежитием, принадлежащим КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре строительный колледж". Она обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Женщина организовала доставку в общежитие для потребления студентами питьевой воды из подземного нецентрализованного источника водоснабжения, что привело к массовому инфекционному заболеванию - острой кишечной инфекцией среди не менее 25 человек", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что дело рассмотрит Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
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