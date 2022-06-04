https://ria.ru/20220604/proisshestvie-1793137877.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины в центре Москвы
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины в центре Москвы - РИА Новости, 04.06.2022
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины в центре Москвы
Хамовнический суд столицы арестовал гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:48
2022-06-04T14:48
2022-06-04T18:05
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Хамовнический суд столицы арестовал гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Айрика Ервандяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, вину обвиняемый признал.Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца, до 3 августа 2022 года, уточняет ГСУСК РФ по Москве в своем Telegram-канале.Ервандяну может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по статье УК Армении "Подготовка убийства в корыстных целях".Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители в апреле уже задерживали бизнесмена Камаряна в связи с его розыском в Армении.Кроме того, как заявлял РИА Новости другой источник в органах, Камарян гарантировал себе "блок" на экстрадицию – он был гражданином России, то есть "его выдача была исключена".
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происшествия, армения, россия, москва
14:48 04.06.2022 (обновлено: 18:05 04.06.2022)
Суд арестовал обвиняемого в убийстве мужчины в центре Москвы
Суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в убийстве бизнесмена в центре столицы
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Хамовнический суд столицы арестовал гражданина Армении, обвиняемого в убийстве мужчины в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Айрика Ервандяна меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.
Ему предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, вину обвиняемый признал.
Обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца, до 3 августа 2022 года, уточняет ГСУСК РФ по Москве в своем Telegram-канале.
Ервандяну может грозить до 20 лет колонии или пожизненный срок, если убийство признают заказным (это отягчающий признак по статье "Убийство" УК РФ).
Источник в правоохранительных органах пояснял РИА Новости, что убитый – Оганес Камарян, его разыскивала полиция Армении по статье УК Армении "Подготовка убийства в корыстных целях".
Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители в апреле уже задерживали бизнесмена Камаряна в связи с его розыском в Армении
.
Кроме того, как заявлял РИА Новости другой источник в органах, Камарян гарантировал себе "блок" на экстрадицию – он был гражданином России
, то есть "его выдача была исключена".